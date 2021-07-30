快訊

楊勇緯的「東奧奪金」九宮格哪裡有問題？可以拿大谷翔平當範例

陳時中坦言AZ、莫德納供貨吃緊 第5輪將以現貨為主

柔道／法國傳奇希內意外落敗 無緣3連霸

中央社 / 東京30日綜合外電報導
希內。 法新社
希內。 法新社

32歲的兩屆奧運金牌得主、法國柔道傳奇希內今天意外在男子100公斤以上級8強賽敗給代表俄羅斯奧會（ROC）出戰的巴沙耶夫（Tamerlan Bashaev），無緣3連霸。

2012、2016奧運都摘金的希內（Teddy Riner），在東京奧運原本要尋求奧運3連霸，以期成為繼日本選手野村忠宏（Tadahiro Nomura）之後的第2人，但他的奪金之旅卻提早落幕。

兩人對決進入延長賽黃金得分制，頂著大光頭、留著鬍子的希內，遭到對手以「隅落」取得半勝，敗下陣來。

10度蟬聯世界柔道錦標賽冠軍的希內，去年才在近10年內首度吞下敗仗。2020年2月9日，在連勝154場後，希內在巴黎巡迴賽輸給日本選手影浦心（KokoroKageura），不敗戰績宣告終結。

希內接下來將參加敗部復活賽，在下午對決巴西選手席瓦（Rafael Silva），但最好結果也僅有銅牌。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

延伸閱讀

柔道／曾有「黑歷史」 混血冠軍效仿動漫主角站上顛峰

帥氣楊勇緯返台展現反差萌 楊太太們用新台幣下架「幸運物」

柔道天菜楊勇緯舊照出土 呆萌樣激起女粉姨媽心 網：「快來讓姊姊照顧你」

只有楊勇緯穿進場服歸國原因曝光！ 網友暈喊：根本空少

相關新聞

體操／李蘇妮奧運摘買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

李約翰(John Lee)是29日勇奪奧運女子體操個人全能金牌的18歲苗族姑娘李蘇妮(Sunisa Lee) 父親；家裡...

羽球／ 奧原希望意外出局 流淚受訪：這就是奧運阿！

東京奧運羽球女單八強賽，里約奧運銅牌得主日本好手奧原希望，今天以21：13、13：21、14：21，慘遭中國女將何冰嬌逆轉輸球止步八強。奧原希望爆冷輸球賽後受訪時一度哽咽到說不出來，隨後他坦言：「這就

柔道／曾有「黑歷史」 混血冠軍效仿動漫主角站上顛峰

東京奧運的男子柔道100公斤量級項目，最終由日本代表選手沃爾夫（Aaron Phillip Wolf）奪下金牌。這位日美混血的好手，過去雖然一度在柔道路上沉淪，但後來自己醒悟振作，終於成為世界頂尖的柔道好手。

棒球／旅台的泰迪輸給旅日的桑契斯 墨西哥吞完封敗

墨西哥隊史首征奧運棒球，今天由統一獅隊前洋投泰迪（Teddy Stankiewicz）扛起首戰先發，投4.2局、失1分，...

棒球／正職是音樂總監！ 以色列老將為國重披球衣再戰

以色列棒球隊在2017年世界棒球經典賽中嶄露頭角，本屆出征東京奧運來勢洶洶，陣中不乏前大聯盟退役好手、NCAA年輕選手，此外，以色列牛棚還有位42歲的老將李培茲（Shlomo Lipetz），目前正職

划船／你們不該出現！ROC選手獲銀 美國女將說：噁心

眼看俄羅斯組合昨天在東京奧運女子雙人單槳無舵手比賽奪銀，美國划船選手卡爾莫（Megan Kalmoe）說，她有「噁心的感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。