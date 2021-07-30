柔道／法國傳奇希內意外落敗 無緣3連霸

32歲的兩屆奧運金牌得主、法國柔道傳奇希內今天意外在男子100公斤以上級8強賽敗給代表俄羅斯奧會（ROC）出戰的巴沙耶夫（Tamerlan Bashaev），無緣3連霸。

2012、2016奧運都摘金的希內（Teddy Riner），在東京奧運原本要尋求奧運3連霸，以期成為繼日本選手野村忠宏（Tadahiro Nomura）之後的第2人，但他的奪金之旅卻提早落幕。

兩人對決進入延長賽黃金得分制，頂著大光頭、留著鬍子的希內，遭到對手以「隅落」取得半勝，敗下陣來。

10度蟬聯世界柔道錦標賽冠軍的希內，去年才在近10年內首度吞下敗仗。2020年2月9日，在連勝154場後，希內在巴黎巡迴賽輸給日本選手影浦心（KokoroKageura），不敗戰績宣告終結。

希內接下來將參加敗部復活賽，在下午對決巴西選手席瓦（Rafael Silva），但最好結果也僅有銅牌。

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