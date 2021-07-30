游泳／俄羅斯雷洛夫男子200仰摘金 斷美國連6屆霸業
俄羅斯泳將雷洛夫（Evgeny Rylov）今天在200公尺仰式項目以1分53秒27成績刷新奧運紀錄摘金，並終結美國過去6屆奧運在此項目的霸主地位。他繼100公尺仰式冠軍後，再添一金。
雷洛夫今天以1分53秒27成績刷新奧運紀錄，擊敗衛冕者美國選手墨菲（Ryan Murphy），墨菲最後以1分54秒15摘銀；英國的格林班克（Luke Greenbank）以1分54秒72鍍銅。
雷洛夫的勝利終結了美國在這個比賽項目的霸主地位；美國過去6屆奧運都在男子200公尺仰式摘金。
24歲的雷洛夫也在男子800公尺接力摘下銀牌，加上個人2枚仰式金牌，讓他這趟東京奧運之旅戰績輝煌。
2016里約奧運時，墨菲奪得200公尺仰式金牌，雷洛夫屈居銅牌，但此後兩人一直處於相反的發展軌道上，墨菲只在2018年游進1分54秒之內一次，而雷洛夫在過去兩屆世界游泳錦標賽上都取得了勝利。
在男子200公尺仰式歷來最快的17次成績中，雷洛夫就囊括其中5次，他頂著這樣傲人的成績來到日本參加奧運。
墨菲賽後表示：「任何項目都很難連續獲勝。奧運的獨特之處在於讓每個人都發揮出最佳水準，這使得比賽更具挑戰性。」
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言