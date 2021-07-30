羽球／日本渡邊東野組合 擊敗香港奪混雙銅牌

世界排名第5的日本羽手選手渡邊勇大與東野有紗，今天在東奧混雙銅牌戰擊敗香港對手鄧俊文及謝影雪，拿下日本選手在東奧的首面羽球獎牌，也是混雙項目的日本首面獎牌。

渡邊及東野的混雙組合以21比17、23比21勝出。日本放送協會（NHK）報導，渡邊賽後表示，能在東奧這種大型賽事上奪牌，是很值得驕傲的事，「我希望能把前輩們為我們鋪好的道路更為延長」。

渡邊說，在過程中得到很多的人支持，希望向這些人表達謝意。

東野有紗賽後說，一路走來有很多痛苦的事，也有無法獲勝的時候，「我對渡邊真的只有感謝」。

賽前被看好有希望奪牌的日本羽手選手桃田賢斗及奧原希望等人相繼敗陣，反而是持續踏實地強化實力的混雙，奪下了讓日本擺脫困境的獎牌。

讀賣新聞報導，日本選手在東奧羽球各項目被期待能奪牌，但目前只有混雙拿下銅牌，另外僅剩山口茜被寄望能在女子單打奪牌。

渡邊及東野的混雙組合曾在今年英國公開賽奪冠；兩人在世錦賽最佳成績是2019年的第3名。

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