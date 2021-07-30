快訊

楊勇緯的「東奧奪金」九宮格哪裡有問題？可以拿大谷翔平當範例

陳時中坦言AZ、莫德納供貨吃緊 第5輪將以現貨為主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／日本渡邊東野組合 擊敗香港奪混雙銅牌

中央社 / 東京30日綜合外電報導
日本組合奪下羽球混雙銅牌。 美聯社
日本組合奪下羽球混雙銅牌。 美聯社

世界排名第5的日本羽手選手渡邊勇大與東野有紗，今天在東奧混雙銅牌戰擊敗香港對手鄧俊文及謝影雪，拿下日本選手在東奧的首面羽球獎牌，也是混雙項目的日本首面獎牌。

渡邊及東野的混雙組合以21比17、23比21勝出。日本放送協會（NHK）報導，渡邊賽後表示，能在東奧這種大型賽事上奪牌，是很值得驕傲的事，「我希望能把前輩們為我們鋪好的道路更為延長」。

渡邊說，在過程中得到很多的人支持，希望向這些人表達謝意。

東野有紗賽後說，一路走來有很多痛苦的事，也有無法獲勝的時候，「我對渡邊真的只有感謝」。

賽前被看好有希望奪牌的日本羽手選手桃田賢斗及奧原希望等人相繼敗陣，反而是持續踏實地強化實力的混雙，奪下了讓日本擺脫困境的獎牌。

讀賣新聞報導，日本選手在東奧羽球各項目被期待能奪牌，但目前只有混雙拿下銅牌，另外僅剩山口茜被寄望能在女子單打奪牌。

渡邊及東野的混雙組合曾在今年英國公開賽奪冠；兩人在世錦賽最佳成績是2019年的第3名。

東奧國際戰情 2020東京奧運

延伸閱讀

羽球／ 奧原希望意外出局 流淚受訪：這就是奧運阿！

東奧選手及相關人士新增27例確診 連兩天創新高

籃球／唐西奇東奧圈粉無數 笑稱選手村人氣還不及約克維奇

羽球／麟洋贏球「聖筊」姿勢爆紅 王齊麟超軟Q原因來自於他

相關新聞

羽球／ 奧原希望意外出局 流淚受訪：這就是奧運阿！

東京奧運羽球女單八強賽，里約奧運銅牌得主日本好手奧原希望，今天以21：13、13：21、14：21，慘遭中國女將何冰嬌逆轉輸球止步八強。奧原希望爆冷輸球賽後受訪時一度哽咽到說不出來，隨後他坦言：「這就

柔道／曾有「黑歷史」 混血冠軍效仿動漫主角站上顛峰

東京奧運的男子柔道100公斤量級項目，最終由日本代表選手沃爾夫（Aaron Phillip Wolf）奪下金牌。這位日美混血的好手，過去雖然一度在柔道路上沉淪，但後來自己醒悟振作，終於成為世界頂尖的柔道好手。

體操／李蘇妮奧運摘買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

李約翰(John Lee)是29日勇奪奧運女子體操個人全能金牌的18歲苗族姑娘李蘇妮(Sunisa Lee) 父親；家裡...

棒球／旅台的泰迪輸給旅日的桑契斯 墨西哥吞完封敗

墨西哥隊史首征奧運棒球，今天由統一獅隊前洋投泰迪（Teddy Stankiewicz）扛起首戰先發，投4.2局、失1分，...

棒球／以韓戰投再見觸身球投手 祖父母竟是猶太大屠殺倖存者

以色列本屆東奧首戰與南韓鏖戰至第10局，最終後援投手布萊奇（Jeremy Bleich）單局連投兩顆觸身球斷送比賽勝利，他蹲在投手丘上懊悔不已，這位猶太裔的選手其實很有故事，目前他在大聯盟海盜隊工作，

划船／你們不該出現！ROC選手獲銀 美國女將說：噁心

眼看俄羅斯組合昨天在東京奧運女子雙人單槳無舵手比賽奪銀，美國划船選手卡爾莫（Megan Kalmoe）說，她有「噁心的感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。