羽球／ 奧原希望意外出局 流淚受訪：這就是奧運阿！

東京奧運羽球女單八強賽，里約奧運銅牌得主日本好手奧原希望，今天以21：13、13：21、14：21，慘遭中國女將何冰嬌逆轉輸球止步八強。奧原希望爆冷輸球賽後受訪時一度哽咽到說不出來，隨後他坦言：「這就是奧運啊」！

奧原希望女單世界排名第三，何冰嬌則是第九，兩人生涯10度交手，奧原希望以8勝2敗取得對戰優勢。開賽雙方互有往來，不過奧原希望在7：8落後時，連拿6分取得領先奠定第一局勝基，但進入第二局奧原希望失誤偏多，讓何冰嬌一路領先最後以21：13拿走第二局。來到決勝局，奧原希望一度取得8：4領先，但何冰嬌馬上展開反攻，後拉大領先差距，最終以21：14逆轉贏球。

賽後奧原希望哽咽受訪，他說：「心情是不甘心，自己在這五年來的檢討也結束了，過程中有好的，有壞的，能獲得許多人援助非常幸福。」他也坦言，「這就是奧運啊，很難去享受打球的舞台，但能站上來就很幸福。」

日本羽球在東京奧運連日傳來壞消息，原先被看好的奧原希望於八強止步，其他男單、女雙、男雙的奪牌熱門也都提前出局，目前僅剩女單山口茜今天下午將對上印度好手辛度（Pusarla Venkata Sindhu）力拚四強，而混雙渡邊勇大／東野有紗則已在稍早的比賽中擊敗香港組合奪下銅牌。

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