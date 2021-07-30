划船／你們不該出現！ROC選手獲銀 美國女將說：噁心

眼看俄羅斯組合昨天在東京奧運女子雙人單槳無舵手比賽奪銀，美國划船選手卡爾莫（Megan Kalmoe）說，她有「噁心的感覺」。

俄羅斯運動員在2022年以前，都不得在國際重要賽事使用國旗、國歌。這次東京奧運，他們是以ROC名義參賽，即俄羅斯奧林匹克委員會（Russian OlympicCommittee）字首縮寫。

這道禁令是為了懲罰俄羅斯提供經竄改的實驗室數據給全球反禁藥組織，而這些資料是用來辨別是否存在禁藥舞弊。

和埃塞爾（Tracy Eisser）搭檔參賽的卡爾莫在推特（Twitter）上寫道：「看到根本不該出現的隊伍帶著銀牌離開，感覺真的很噁心。」

「這一切真的很令人失望，我也為同場決賽的其他運動員感到（遺憾），我要向所有朋友、對手獻上最誠摯的愛，她們真的在比賽中拚盡全力。」

卡爾莫曾在2012倫敦奧運獲得4人雙槳銅牌，這次和埃塞爾搭檔參賽，遇上俄羅斯的斯捷潘諾娃（Vasilisa Stepanova）與歐拉賓斯卡亞（ElenaOriabinskaia）。最終俄羅斯組合拿下銀牌，美國只獲第5。

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