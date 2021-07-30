快訊

邊境不能鬆懈！近一周增7例Delta 打2劑BNT仍染疫

嘉義縣驚爆工廠群聚！翁章梁討救兵 王必勝已南下坐鎮

棒球／正職是音樂總監！ 以色列老將為國重披球衣再戰

聯合新聞網 / 綜合報導
以色列牛棚還有位42歲的老將李培茲（Shlomo Lipetz），目前正職是音樂總監的他，為了國家隊重新披掛上陣。 截圖自推特
以色列牛棚還有位42歲的老將李培茲（Shlomo Lipetz），目前正職是音樂總監的他，為了國家隊重新披掛上陣。 截圖自推特

以色列棒球隊在2017年世界棒球經典賽中嶄露頭角，本屆出征東京奧運來勢洶洶，陣中不乏前大聯盟退役好手、NCAA年輕選手，此外，以色列牛棚還有位42歲的老將李培茲（Shlomo Lipetz），目前正職是音樂總監的他，為了國家隊重新披掛上陣，他說：「我的工作不僅坐辦公室，還能兼顧另一個夢想。」

李培茲與其他以色列知名選手金斯勒（Ian Kinsler）、瓦倫西亞（Danny Valencia）等人不同，他是土生土長的以色列人，也是隊上唯一的純本土球員。李培茲學生時代在以色列讀書並接觸棒球，大學時期赴美讀書，也曾代表美國加州大學聖地牙哥分校出賽。2007年時他還參與過壽命僅一年的以色列職棒，該年度他的防禦率0.98是全聯盟最低。之後，他跟隨以色列國家隊參與兩屆經典賽。

「接觸過音樂工作的人都知道這項工作的甘苦談。我想我是做了夢想中的工作，但也許更讓旁人羨慕的是，我的工作不僅坐辦公室，還能兼顧另一個夢想。」如今李培茲的正職是City Winery紐約區執行副總與音樂總監，但由於以色列打進奧運，他在上班之餘還拾起手套練球。

平時，李培茲在音樂界打滾，國際賽期間他則搖身一變成為國手。李培茲說：「我的棒球觀可能比較簡單，比起外界資訊，我只想一直保持競爭力。我可以天天早起，度過瘋狂一周，也能早起參與一整天的雙重賽，對我來說都是很純粹的經驗。」

李培茲表示，此次代表以色列出征東奧令他感到十分光榮，他也認為若能奪牌，以色列棒球能見度將有望提升。

東奧棒球 2020東京奧運

相關新聞

羽球／ 奧原希望意外出局 流淚受訪：這就是奧運阿！

東京奧運羽球女單八強賽，里約奧運銅牌得主日本好手奧原希望，今天以21：13、13：21、14：21，慘遭中國女將何冰嬌逆轉輸球止步八強。奧原希望爆冷輸球賽後受訪時一度哽咽到說不出來，隨後他坦言：「這就

棒球／旅台的泰迪輸給旅日的桑契斯 墨西哥吞完封敗

墨西哥隊史首征奧運棒球，今天由統一獅隊前洋投泰迪（Teddy Stankiewicz）扛起首戰先發，投4.2局、失1分，...

棒球／正職是音樂總監！ 以色列老將為國重披球衣再戰

以色列棒球隊在2017年世界棒球經典賽中嶄露頭角，本屆出征東京奧運來勢洶洶，陣中不乏前大聯盟退役好手、NCAA年輕選手，此外，以色列牛棚還有位42歲的老將李培茲（Shlomo Lipetz），目前正職

體操／李蘇妮奧運摘買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

李約翰(John Lee)是29日勇奪奧運女子體操個人全能金牌的18歲苗族姑娘李蘇妮(Sunisa Lee) 父親；家裡...

籃球／唐西奇東奧圈粉無數 笑稱選手村人氣還不及約克維奇

唐西奇（Luka Doncic）東奧首秀對阿根廷就狂轟48分，追平奧運史上男子組單場第2高分紀錄，第2場雖進攻火力稍歇只攻25分，但依然率斯洛維尼亞擊敗地主日本，事實上唐西奇身披祖國戰袍，歐錦賽加上奧

籃球／5朝奧運元老對決 隊友虧加索與史柯拉是木乃伊

2019年率西班牙在世界盃奪金，魯比歐（Ricky Rubio）延續世界盃MVP高檔表現，在東奧先成為擊敗地主日本功臣再以猛攻26分表現領軍輕取阿根廷，不過西班牙與阿根廷一役懷舊情懷同樣是一大看點，加

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。