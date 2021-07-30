柔道／曾有「黑歷史」 混血冠軍效仿動漫主角站上顛峰

東京奧運的男子柔道100公斤量級項目，最終由日本代表選手沃爾夫（Aaron Phillip Wolf）奪下金牌。這位日美混血的好手，過去雖然一度在柔道路上沉淪，但後來自己醒悟振作，終於成為世界頂尖的柔道好手。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，沃爾夫父親是美國人，母親則是日本人。他從小在東京生長，因此並不會說英文。在外公的建議下，沃爾夫在六歲就開始學習柔道。但當時他不愛練習，對自我管理也缺乏節制，才從小學畢業，體重就爆肥到86公斤。

這段「黑歷史」持續到國中二年級時，沃爾夫有次輸給了比他年紀還小的選手，才總算打醒了他。意圖振作的沃爾夫，想起在運動動畫之中，主角總是奮力奔跑的姿態。因此自己訂下了每天以自家為起點，到當時正在建設中的晴空塔折返，路程長達十公里的長跑訓練，培養基礎體力。

升上大學之後，由於日本國內的競爭好手眾多，因此沃爾夫一度考慮披上美國隊的戰袍。但他一細想，認為置身在壓力之中更能夠讓人成長，最後決定正面迎接挑戰。後來他拿下2017年世界柔道錦標賽金牌，以及本次東京奧運金牌，證明他確實已經成為世界頂尖的柔道選手。

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