游泳／ 俄羅斯奧會雷洛夫男子200仰摘金 終結美國6連霸
曾兩度贏得世界游泳錦標賽金牌的俄羅斯泳將雷洛夫（Evgeny Rylov），繼27日在東京奧運中勇奪男子100公尺仰式金牌後，今天在200公尺仰式項目再次摘金。
雷洛夫今天以1分53秒27成績刷新奧運紀錄，也終結美國在這個比賽項目的霸主地位；過去6屆奧運男子200公尺仰式金牌都是美國選手拿走。
美國選手墨菲（Ryan Murphy）以1分54秒15摘銀；英國的格林班克（Luke Greenbank）1分54秒72鍍銅。
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