游泳／「香港女飛魚」混血學霸 何詩蓓再奪女100自銀牌
香港游泳選手何詩蓓今早在東京奧運女子100公尺自由式比賽再創佳績，勇奪銀牌。此前她摘下200公尺自由式銀牌，是香港在奧運游泳賽的首面獎牌。
何詩蓓奪獎後接受港媒訪問時表示十分開心，並說賽前不期望得獎，所以沒有壓力，只想享受比賽。
這場決賽上午9時50分左右舉行，期間何詩蓓一直位於2、3名，最終以第2名衝刺，時間是52秒27，打破亞洲紀錄。
這場比賽的金牌得主是澳洲選手，時間為51秒96。
奧運女子游泳賽一向是歐美選手天下，但何詩蓓前天（28日）首奪女子200公尺銀牌，是香港在奧運史上首面游泳獎牌，如今她又取得100公尺銀牌，不但再創香港紀錄，也寫下香港女泳手在奧運的佳績。
連同香港隊選手張家朗26日拿下男子鈍劍項目金牌，香港代表隊在本屆奧運先後獲得一金兩銀，是香港歷來最好的奧運成績。
何詩蓓是混血兒，父親是愛爾蘭人，母親是香港人，在香港出生及成長。她在本屆奧運大放異彩，贏得全城掌聲，被譽為香港「女飛魚」。
據報導，本地房地產公司恒基兆業表示將向何詩蓓送出港幣500萬元獎金。
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