划船／單人雙槳 男女金牌雙破奧運紀錄

希臘划船選手恩托斯科斯和4度參加奧運的紐西蘭女將垂格，今天在東奧單人雙槳男、女子組比賽奪得金牌，並雙雙刷新奧運紀錄。
今天的比賽之前，垂格（Emma Twigg）參加其他3項賽事都未能站上頒獎台，這場比賽她在500公尺處取得領先，最後以破奧運紀錄的7分13秒97奪下女子組單人雙槳金牌。
俄羅斯奧林匹克委員會的普拉卡森（Hanna Prakatsen）、奧地利的羅伯尼格（Magdalena Lobnig）分別獲得銀牌、銅牌。
2019年世錦賽只排在第11名的恩托斯科斯（Stefanos Ntouskos），今天在比賽中段起取得領先，並一路保持到終點，最終以破奧運紀錄的6分40秒45奪得男子組單人雙槳金牌。
挪威的博奇（Kjetil Borch）、克羅埃西亞的馬丁（Damir Martin）則分別獲得銀牌、銅牌。
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