游泳／女子200蛙式 南非好手舒恩馬克破世界紀錄奪金

南非游泳好手舒恩馬克（Tatjana Schoenmaker）今天在東京奧運女子200公尺蛙式摘金，以2分18秒95的佳績創下世界紀錄。

舒恩馬克的成績打破丹麥泳將佩德森（RikkeMoller Pedersen）2013年在世界游泳錦標賽創下的2分19秒11紀錄。

美國選手金恩（Lilly King）以2分19秒92鍍銀，同胞拉佐（Annie Lazor）以2分20秒84贏得銅牌。

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