羽球／美國張蓓雯重傷坐輪椅哭別球場 中國何冰嬌落後下晉8強

傷患往往是運動員的天敵，難得出戰奧運會，就算落敗亦希望完成賽事。美國羽毛球球手張蓓雯，出戰女單16強面對中國的何冰嬌，領先一局下受傷倒地，更需要坐輪椅離場，傷心欲絕。

東京奧運羽毛球女單16強，美國的張蓓雯（Beiwen Zhang）與中國何冰嬌爭奪8強席位，這名31歲的美國球手首局以21：14先下一城，領先的情況下卻無奈未能完成賽事。何冰嬌闖入8強，下圈將鬥主場出戰的奧原希望。

兩人第二局戰況拉鋸，多板來回對打，戰至中段，張蓓雯擊球後落地時拐腳倒地，不慎觸傷左腳足踝，狀甚痛苦，看來她的傷勢不輕，坐在場上良久並掉下傷心的眼淚。軍醫隨即進場幫她治理傷勢，以繃帶紮着左腳。未能繼續比賽的張蓓雯，更需要以輪椅代步離開球場。

美國羽毛球球手張蓓雯擊球後落地時拐腳倒地，不慎觸傷左腳足踝。 法新社

根據中國傳媒報道，張蓓雯左腳跟腱斷裂，傷患痛楚與無奈退賽的傷感夾擊下，張蓓雯的眼淚停不了，一直抽泣直至離開球場，而何冰嬌同樣上前慰問對手。

倘若有選擇的話，相信何冰嬌也不想這樣得勝，而是堂堂正正擊敗對手晉級，當這名中國球手返回採訪區，不禁為對手而落淚，「以這種方式晉級的方法很意外，如果可以的話，我希望與她（張蓓雯）完成賽事，希望她的傷勢不是太嚴重。」

美國羽毛球球手張蓓雯。 路透社

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文章授權轉載自《香港01》

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