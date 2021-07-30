體操／女子個人全能巴西奪銀 拉美第一人

22歲的巴西女子體操選手安德拉德（Rebeca Andrade）29日在東京奧運體操個人全能項目奪得銀牌，成為第一位在奧運登上這項運動領獎台的巴西和拉丁美洲女性。

雖然巴西在競技體操運動方面有著悠久傳統，稱霸拉丁美洲，在世界錦標賽贏得多面金牌，但從未在奧運獲得女子獎牌。

本屆奧運女子體操個人全能決賽因兩屆冠軍美國隊選手拜爾絲（Simone Biles）擔憂心理健康的緣故退賽，安德拉德成為奪金熱門。

安德拉德在最後的地板項目，隨著動感十足的「貧民區舞會」樂聲做出感染人心的表演，卻因兩次出界，最後以總成績57.298分摘下銀牌。美國隊選手李伊（Sunisa Lee）以57.433分奪冠，俄羅斯的梅妮可娃（Angelina Melnikova ）以57.199獲得銅牌。

安德拉德出生於大聖保羅地區瓜魯柳斯（Guarulhos），為了參加奧運，曾經歷幾次傷病，接受三次膝蓋手術，甚至考慮放棄體操，但因為母親羅莎‧桑托斯（Rosa Rodrigues dos Santos）的鼓勵，讓安德拉德繼續堅持。

安德拉德從4歲開始接觸體操，參加瓜魯柳斯市政府的一項體育社教計畫，因表現傑出，被稱為「瓜魯柳斯的小黛安妮」（Daianinha de Guarulhos）。黛安妮‧桑托斯（Daiane dos Santos）是巴西著名女子體操選手，是2003年至2006年世界錦標賽9面金牌得主。

羅莎除了安德拉德還有7個孩子，全家人為了讓安德拉德可以持續學習體操，付出許多心力。剛開始，羅莎替人做傭工，所以一切都很好；但有段時間家庭財務吃緊，安德拉德只能斷斷續續地學習，有錢時坐公車，沒有錢時就由哥哥愛默生（Emerson）帶她步行兩小時或騎自行車到訓練場所。

當時安德拉德年紀約6、7歲，愛默生約15歲，很多人幫忙湊錢付車資，讓安德拉德可以繼續學習，甚至有一名公車司機每次在路上看見安德拉德和愛默生時，都會停下來讓他們免費搭便車。

9歲時，安德拉德即離開家人，在現任教練陪同下先後前往古里提巴（Curitiba）和里約熱內盧，加入職業體操隊至今。

如同美國隊選手拜爾絲，安德拉德也不時面對心理挑戰，所以從13歲起就接受心理諮詢，幫助她克服孤獨和身體傷痛引起的焦慮。

安德拉德獲得銀牌後，在巴西環球電視台（TVGlobo）實況轉播擔任評論的黛安妮‧桑托斯難掩內心激動，喜極而泣地說：「巴西在奧運獲得的第一面女子體操獎牌得主是黑人，意義非凡，因為很長一段時間，人們都對黑人體操選手有所偏見，認為黑人不能參加某些運動，但今天我們看到一位黑人女孩獲得第一面奧運獎牌，背後的意義相當重大。」

這是巴西史上第5面奧運體操獎牌，沙內迪（Arthur Zanetti）是第一位登上領獎台的體操選手，分別在2012年和2016年奧運男子吊環項目獲得金牌和銀牌；伊波里托（Diego Hypólito）和諾力（Arthur Nory）則在2016年奧運男子地板項目分別奪得銀牌和銅牌。

除了在體操女子個人全能項目摘銀外，安德拉德還將在8月1日和2日參加跳馬和地板兩個項目的決賽。

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