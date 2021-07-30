桌球／女單決賽 球后陳夢擊敗同胞孫穎莎鍍金
東京奧運今天舉行桌球女子單打項目決賽，中國隊的陳夢以4比2（9比11、11比6、11比4、5比11、11比4、11比9）擊敗同胞孫穎莎拿下金牌。
路透社報導，奧運桌球女單金牌歷來都是由中國隊拿下，今年再由世界排名第一的陳夢奪得。
陳夢得分時會以大喊來激勵氣勢，相較之下，20歲的孫穎莎則安靜得多，只是含蓄地握拳並繼續比賽。
世界排名第三的孫穎莎賽後表示，不能說自己毫無遺憾，但她看好自己的未來。
日本好手伊藤美誠今天以4比1擊敗新加坡選手于夢雨奪銅，拿下日本史上第一面奧運桌球女單獎牌。伊藤美誠日前也在混雙項目拿下金牌。
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