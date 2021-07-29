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游泳／奇蹟不再！新加坡斯庫林100蝶預賽就出局無緣衛冕

中央社 / 新加坡29日專電
2016年打造奇蹟的斯庫林本屆東奧衛冕失利。 路透
2016年打造奇蹟的斯庫林本屆東奧衛冕失利。 路透

曾為新加坡贏得史上首面奧運金牌的「新加坡蝶王」斯庫林今晚出戰東京奧運游泳項目男子100公尺蝶式預賽，表現卻不如預期，無緣晉級。他坦言，「很難接受這結果」，未來將持續奮戰。

現年26歲的斯庫林（Joseph Schooling）在2016年里約奧運游泳男子100公尺蝶式以50秒39勇奪金牌。這次奧運能否為新加坡再添一面獎牌，備受星國民眾期待。

斯庫林今天與另一名新加坡選手柯正文一同出賽，不料，兩人都未能擠進前16名，雙雙無緣晉級、進入準決賽。「亞洲新聞台」（CNA）報導，斯庫林最終成績為53秒12，預賽分組最後一名，總排名第44名。

出戰同項目的選手還包括「台灣蝶王」王冠閎，他游出52秒44的成績，總排名第35名，也無緣晉級，本屆奧運之旅劃下句點。

斯庫林賽後接受媒體訪問時難掩失望，「這個成績並沒有反映出我們今年所做的努力，有時就是這樣」。

「很難接受這個結果」，但他也說，未來還會繼續奮戰，「我絕對不想就這樣結束，這只是眾多比賽中的一場」。

時隔5年再度出征奧運，斯庫林原本期待有更好的表現，甚至再創個人巔峰。然而，最後卻事與願違。

他說，「過去15個月，我們積極備戰」，當然希望達到比今天更好的成績，但有時候努力不一定就能獲得成功。「不過這不是藉口，只是為下次（比賽）增添更多動力」。

雖然對這次比賽結果感到失望，斯庫林表示，「總是會有下一場比賽，我不會就這樣結束」。

2016年，斯庫林擊敗美國泳壇傳奇人物「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps），拿下新加坡有史以來的奧運首金。5年後，斯庫林尋求衛冕的路上面臨不少強勁對手，包括美國好手德萊賽爾（Caeleb Dressel）。

德萊賽爾已奪下東京奧運男子100公尺自由式金牌，在今晚男子100公尺蝶式預賽同樣拿下第一的成績，他游出50秒39，平奧運紀錄，但沒有打破自己所保持的49秒50世界紀錄。

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