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棒球／謎樣以色列 逼得韓國苦戰10局拿勝

中央社 / 東京29日電
以色列逼得南韓10局才獲勝。 路透
以色列逼得南韓10局才獲勝。 路透

東京奧運棒球賽事第2天賽程，B組小組預賽韓國隊與以色列交手，以色列曾在經典賽擊敗台灣、韓國實力成「謎」，今天又讓韓國陷入苦戰，延長賽第10局韓國靠著再見觸身球保送以6比5拿勝。

東京奧運棒球賽程昨天開打，首戰A組小組預賽由地主日本隊與多明尼加交手，日本隊8局打完處於落後，9局下兩隊平手時，日本隊靠著坂本勇人再見安打以4比3拿下勝利。

今天B組小組預賽在橫濱棒球場舉行，由韓國隊與首度打進奧運的以色列隊交手，以色列國內棒球運動並不盛行，但2017年世界棒球經典賽曾在預賽打敗韓國和台灣，最後拿下第6名，被視為謎樣球隊。

今天比賽前2局兩隊都沒有得分，以色列3局靠著金斯勒（Ian Kinsler）2分砲取得2比0領先，韓國隊4局下靠著吳智煥2分砲扳平比數。

以色列6局靠著拉凡威（Ryan Lavarnway）2分砲再度要回領先，韓國隊7局下靠著李政厚、金賢洙接連陽春砲扳平比數，再靠著吳智煥適時二壘打送回超前分。

以色列不放棄追趕機會，9局拉凡威敲出個人單場第2轟，再度以5比5扳平比數，兩隊鏖戰至延長賽第10局，韓國隊滿壘時遭觸身球保送、擠回致勝分，驚險拿下勝利。

東京奧運棒球總計6隊參賽，包括地主日本、美國、韓國、墨西哥、多明尼加和以色列，預賽分2組舉行，A組為日本、墨西哥、多明尼加，B組為韓國、美國、以色列。

東奧棒球 2020東京奧運

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