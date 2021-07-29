體操／女子個人全能 取代拜爾絲美選手苗族後裔李伊奪冠

東京奧運晚間進行的體操女子個人全能項目，美國隊的李依（Sunisa Lee）獲得金牌。

原本尋求衛冕的美國隊選手拜爾絲（Simone Biles）被看好，卻因擔憂心理健康的因素而退賽，現年18歲的李伊接替她上陣，以總成績以57.433分奪冠。

巴西的安德拉德（Rebeca Andrade）以57.298分摘銀，銅牌則是俄羅斯的梅妮可娃（Angelina Melnikova），她的成績是57.199。

安德拉德是首位在女子全能項目奪得獎牌的拉丁美洲選手，她在地板項目因兩次出界與金牌失之交臂。

梅妮可娃兩天前參加女子團體項目為俄羅斯摘金，今天則是在個人全能獲得銅牌。

體操／史上首位18歲苗族姑娘 代表美國出賽

今年18歲的苗族後裔李蘇妮(Sunisa Lee，音譯)兩周前參加美國奧運體操代表隊遴選，在最後一回合的平衡木和高低槓項目中，她成功以最高分的成績拿下人生首張奧運的門票；如今在明尼蘇達州聖保羅市(St. Paul)的苗族裔社區，所有李蘇妮的親朋好友全都齊聚一堂，緊盯美國奧運史上第一位苗族亞裔選手的表現。

對一個才剛成年的少女來說，李蘇妮面臨的壓力非一般人能想像；最近她的父親在意外中半身癱瘓後，李蘇妮擔起照顧的責任，而先前她的阿姨和叔叔更不幸染上新冠肺炎相繼過世，加上她的腳踝又在訓練中受傷、威脅到她的運動生涯。

來源：KARE 11

疫情爆發後全國充斥對亞裔的種族歧視、反亞裔攻擊事件更是層出不窮，讓父母來自寮國的李蘇妮更下定決心要為自己的族裔奮力一搏；她在接受流行雜誌「Elle」的訪問時表示：「人們毫無理由地仇視我們，如果能證明我們比他們想像地還要厲害，這會是一件很酷的事。」

李蘇妮的父母都是苗族人，越戰過後許多苗族人失去家園成了難民，直到70至80年代，多達九成的苗族難民在美國各地落腳，其中最大的氏族從此定居在明尼蘇達州的聖保羅。

去年在李蘇妮還未進入奧運代表隊前，她的雙親已經先買了到東京的機票，計畫著女兒比賽結束後到寮國一趟，向孩子們介紹自己的家鄉；李蘇妮的父親更是為女兒感到驕傲：「對任何美國的苗族人來說，這都會是無上的光榮，而且絕對會寫下歷史。」

去年李蘇妮接受地方媒體KARE 11訪問時曾說：「奧運是我這十年來的夢想，它就快實現了」；而今年她終於和四屆奧運金牌選手西蒙拜爾斯(Simone Biles)同步在徵選中以最高分入選代表隊，這次她不僅將為美國、也為苗族人爭光。（世界日報)

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