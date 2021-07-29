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田徑／澳洲東奧田徑隊染疫疑雲消退 全隊除3人全數解隔

中央社 / 東京29日綜合外電報導
澳洲隊。 路透
澳洲隊。 路透

澳洲東京奧運田徑隊3名隊員因與確診COVID-19的美國選手肯德里克斯有密切接觸，導致全隊今天緊急進行防疫隔離。但在這3名隊員採檢結果為陰性後，其餘隊員現已解除隔離。

法新社報導，2度奪得世界田徑錦標賽撐竿跳金牌的美國名將肯德里克斯（Sam Kendricks）因確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今天宣布退出東奧。消息傳出後，3名與他有過密切接觸的澳洲田徑隊員便自動向上通報。

澳洲奧林匹克委員會（Australian OlympicCommittee）其後發布聲明表示，東奧田徑代表隊除了這3名隊員外，其餘41名運動員和13名工作人員全都准予解除隔離恢復正常活動。他們在選手村內各自房裡僅隔離2小時多一些。

澳洲奧會還說，有密切接觸的3名田徑隊員雖採檢陰性，但仍將繼續隔離，且每天都會再進行採檢。

澳洲東奧代表團團長徹斯特曼（Ian Chesterman）表示：「我們嚴格的防疫規範會繼續保護隊員安全。我們希望每位澳洲運動員的狀態能享有各自奧運時刻。我們將繼續保持警戒。」

東奧田徑比賽明天將於主場館登場。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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