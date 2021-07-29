快訊

23：21花蓮規模4.1地震 最大震度花蓮縣4級

網球／約克維奇東奧8強輕取織錦圭 力拚男網金滿貫第一人

中央社 / 東京29日綜合外電報導
約克維奇(右)打敗錦織圭。 路透
約克維奇(右)打敗錦織圭。 路透

網壇球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在東京奧運8強賽，直落二擊敗地主名將錦織圭，輕鬆進軍4強。

世界排名第一的約克維奇志在達成同一年拿下4大滿貫賽冠軍及奧運金牌的金滿貫（Golden Slam ）目標，今天只花70分鐘即以6比2和6比0，擊敗地主國奪牌希望。

約克維奇過去從未在奧運男單摘金，2008年征戰北京奧運摘銅是他迄今奧運最佳成績。他將在4強賽遭遇德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）或法國好手查迪（Jeremy Chardy）。

這位34歲的塞爾維亞籍球王今年已經拿下澳網、法網和溫布頓金盃，過去對戰織錦圭從未落敗。

世界排名曾高居第4的錦織圭最後一局救回2個賽末點，但約克維奇沒錯失下個得分機會。

約克維奇成功說服主辦單位調整賽程時間，把開打時間從當地時間上午11點延後到下午3點，這場8強賽才得以在沒那麼燠熱的時間開打。

約克維奇今天稍後也將在混雙8強，和絲托伊諾薇琪（Nina Stojanovic）搭檔，迎戰德國選手克拉維茲（Kevin Krawietz）和席格門（Laura Siegemund）。

另外，東奧男單第二種子俄羅斯選手梅德維夫（Daniil Medvedev）今天在8強賽遭西班牙選手卡瑞諾（Pablo Carreno Busta）擊敗，無緣晉級4強。

原本想在決賽挑戰第一種子約克維奇（Novak Djokovic）的梅德維夫，今天失誤連連，最後以2比6和6比7（5比7）飲恨落敗。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

延伸閱讀

《9GAG》評東奧迷人運動員　王冠閎、楊勇緯名列亞洲前二

游泳／東奧100公尺蝶式 台灣蝶王王冠閎35名無緣晉級

台北101今晚點燈 為東奧奮戰英雄喝采

運促會送東奧返國選手補給品 唐嘉鴻直呼努力吃完

相關新聞

棒球／吳昇桓一度搞砸戰局 南韓延長10局險勝以色列

東京奧運棒球賽開打第2天，衛冕金牌的南韓在橫濱對決以色列，兩隊一路僵持到延長10局，南韓最後靠再見觸身球攻下致勝分，以6...

籃球／昔日雙雄垂垂老矣 阿根廷斷層遠超西班牙

2021東京奧運男籃賽西班牙在C組預賽81：71輕取阿根廷，C組斯洛維尼亞、西班牙各2連勝，提前晉級八強，兩隊爭分組第一。阿根廷、日本同為2連敗，兩隊要搶分組第三。東京奧運男籃預賽分三組，分組前二直接

輕艇激流／加拿大式艇首次奧運女子賽 澳洲選手奪金

澳洲選手福克斯（Jessica Fox）今天在東京水流湍急的賽道表現幾乎毫無瑕疵，奪下奧運首次舉辦的加拿大式艇輕艇激流（...

網球／約克維奇東奧8強輕取織錦圭 力拚男網金滿貫第一人

網壇球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在東京奧運8強賽，直落二擊敗地主名將錦織圭，輕鬆進軍4強

體操／女子個人全能 取代拜爾絲美選手苗族後裔李伊奪冠

東京奧運晚間進行的體操女子個人全能項目，美國隊的李伊（Sunisa Lee）獲得金牌

游泳／奇蹟不再！新加坡斯庫林100蝶預賽就出局無緣衛冕

曾為新加坡贏得史上首面奧運金牌的「新加坡蝶王」斯庫林今晚出戰東京奧運游泳項目男子100公尺蝶式預賽，表現卻不如預期，無緣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。