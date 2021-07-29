網球／約克維奇東奧8強輕取織錦圭 力拚男網金滿貫第一人
網壇球王約克維奇（Novak Djokovic）今天在東京奧運8強賽，直落二擊敗地主名將錦織圭，輕鬆進軍4強。
世界排名第一的約克維奇志在達成同一年拿下4大滿貫賽冠軍及奧運金牌的金滿貫（Golden Slam ）目標，今天只花70分鐘即以6比2和6比0，擊敗地主國奪牌希望。
約克維奇過去從未在奧運男單摘金，2008年征戰北京奧運摘銅是他迄今奧運最佳成績。他將在4強賽遭遇德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）或法國好手查迪（Jeremy Chardy）。
這位34歲的塞爾維亞籍球王今年已經拿下澳網、法網和溫布頓金盃，過去對戰織錦圭從未落敗。
世界排名曾高居第4的錦織圭最後一局救回2個賽末點，但約克維奇沒錯失下個得分機會。
約克維奇成功說服主辦單位調整賽程時間，把開打時間從當地時間上午11點延後到下午3點，這場8強賽才得以在沒那麼燠熱的時間開打。
約克維奇今天稍後也將在混雙8強，和絲托伊諾薇琪（Nina Stojanovic）搭檔，迎戰德國選手克拉維茲（Kevin Krawietz）和席格門（Laura Siegemund）。
另外，東奧男單第二種子俄羅斯選手梅德維夫（Daniil Medvedev）今天在8強賽遭西班牙選手卡瑞諾（Pablo Carreno Busta）擊敗，無緣晉級4強。
原本想在決賽挑戰第一種子約克維奇（Novak Djokovic）的梅德維夫，今天失誤連連，最後以2比6和6比7（5比7）飲恨落敗。
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