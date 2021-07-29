輕艇激流／加拿大式艇首次奧運女子賽 澳洲選手奪金
澳洲選手福克斯（Jessica Fox）今天在東京水流湍急的賽道表現幾乎毫無瑕疵，奪下奧運首次舉辦的加拿大式艇輕艇激流（canoe slalom）女子賽事金牌，繼先前在愛斯基摩艇激流（kayak slalom）項目抱銅後，再奪一面獎牌。
英國的佛蘭克林（Mallory Frankli）奪銀，拿下個人第一面奧運獎牌。目前的世界冠軍、德國選手赫佐格（Andrea Herzog）取得銅牌。
福克斯的目標本來是在愛斯基摩艇與加拿大式艇項目都拿金牌，但她在27日的比賽被罰4秒，無法如願。今天她緊繃神經通過終點線，沒有被罰加時，成為史上第一位女子加拿大式艇輕艇激流奧運金牌得主。
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