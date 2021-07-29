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籃球／昔日雙雄垂垂老矣 阿根廷斷層遠超西班牙

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
西班牙當家球星魯比歐(中)今天手感奇佳，並有多次精彩妙傳，造成阿根廷陣腳大亂。他全場12投8中，其中三分球6投5中，攻下西班牙隊中最多的26分。 美聯社
西班牙當家球星魯比歐(中)今天手感奇佳，並有多次精彩妙傳，造成阿根廷陣腳大亂。他全場12投8中，其中三分球6投5中，攻下西班牙隊中最多的26分。 美聯社

2021東京奧運男籃賽西班牙在C組預賽81：71輕取阿根廷，C組斯洛維尼亞、西班牙各2連勝，提前晉級八強，兩隊爭分組第一。阿根廷、日本同為2連敗，兩隊要搶分組第三。東京奧運男籃預賽分三組，分組前二直接晉級八強，八強剩下兩個名額由三組積分最高兩隊晉級。

阿根廷只打好第一節，取得25：20領先，第二節西班牙主力後衛魯比歐、魯爾帶動下打出反擊和強悍防守，41歲「阿根廷戰神」史柯拉上半場揹著兩次犯規，只出賽11分鐘得2分，西班牙第二節20：9完成反撲，上半場取得40：34領先。

西班牙中鋒加索(左)想要出手，但前面擋了阿根廷中鋒加里兹(右)這座大山。這位五屆奧運元老在場上的17分鐘繳出9分8籃板的優異成績。 美聯社
西班牙中鋒加索(左)想要出手，但前面擋了阿根廷中鋒加里兹(右)這座大山。這位五屆奧運元老在場上的17分鐘繳出9分8籃板的優異成績。 美聯社

西班牙沒有再給阿根廷翻身機會，出色、成就團隊防守，讓阿根廷失誤頻頻，攻勢、三分外線受阻，即使史柯拉第三節重回戰線，阿根廷還是沒能逆襲。

一向以低失誤和團隊效率、戰術執行力著稱阿根廷全場發生24次失誤，西班牙也有20次失誤，兩隊彼此了解，也都在防守端用盡苦心。

阿根廷中鋒德里亞(12號)亂軍之中在籃下灌籃得分。 美聯社
阿根廷中鋒德里亞(12號)亂軍之中在籃下灌籃得分。 美聯社

阿根廷預賽連續輸給斯洛維尼亞、西班牙，八強之路岌岌可危，對日本一戰阿根廷勢必要全力求勝，並且以大比分取勝才有機會。

31歲西班牙金童魯比歐攻下26分、4助攻，魯爾10分，前NBA湖人中鋒41歲加索9分、8籃板。阿根廷效方西班牙皇馬後衛拉波維托拉砍進27分全隊最高，史柯拉13分。

西班牙控衛魯比歐(右)在阿根廷控衛卡帕佐(中)防守之下伺機出手。 美聯社
西班牙控衛魯比歐(右)在阿根廷控衛卡帕佐(中)防守之下伺機出手。 美聯社

西班牙輕鬆贏球，但很明顯西班牙整體戰力也面臨青黃不接。東京奧運西班牙得分王是NBA灰狼31歲後衛魯比歐，對阿根26分、4助攻，對日本20分、9助攻，魯比歐從來不以得分為主的控球後衛，魯比歐除了組織、發動攻勢，還要負責得分，西班牙中新生代國手銜接出現斷層。

阿根廷核心主力老化和斷層情況比西班牙更嚴重，41歲阿根廷戰神史柯拉仍是阿根廷最佳球員和靈魂台柱。

西班牙中鋒小加索(中)打得有些綁手綁腳，雖然有5次助攻和5個籃板，但僅靠罰球得2分，還有多達9次的失誤。 美聯社
西班牙中鋒小加索(中)打得有些綁手綁腳，雖然有5次助攻和5個籃板，但僅靠罰球得2分，還有多達9次的失誤。 美聯社

阿根廷是2004年雅典奧運男籃金牌，當年四強賽由史柯拉、吉諾布比領軍的阿根廷89：81力克NBA美國男籃，舉世譁然，NBA球星組成的美國隊只能爭銅牌。

17年來史柯拉仍是阿根廷第一戰將，中生代、新生代國家隊同時出現斷層，阿根廷昔日主宰國際籃球雄風早已褪色。

東奧籃球 2020東京奧運 東奧專欄 西班牙 阿根廷 Pau Gasol Marc Gasol 魯比歐 Luis Scola

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