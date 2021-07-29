舉重／難忘與郭婞淳共訓和美食 菲律賓首金女將愛上高雄

為菲律賓奪奧運首金的舉重女將狄亞士2019年曾兩度赴高雄鼓山高中訓練。狄亞士說，她懷念與學生相互激勵、高雄美食，還有跟台灣選手郭婞淳一起訓練，已接到邀約再度訪台。

狄亞士（Hidilyn Diaz）26日以總和224公斤，在東京奧運女子55公斤級舉重項目奪冠，刷新奧運紀錄。

這是狄亞士4度出征奧運，終於為菲律賓終結奧運金牌荒。自幼家境貧困，藉由舉重翻轉人生的她也成為菲國英雄人物和勵志楷模。

狄亞士昨天傍晚返回馬尼拉。抵菲後不久，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）即以視訊向她致賀。

狄亞士為現役菲律賓空軍中士，她在視訊中身著軍服向杜特蒂行禮。杜特蒂則告訴狄亞士，菲律賓全國「為妳的成就欣喜若狂。妳的成就是菲律賓全國的成就。我們極其自豪」。

菲律賓外國記者協會今天舉行線上論壇，邀請狄亞士暢談她的歷史性勝利。狄亞士也接受中央社記者提問，談到她2019年到鼓山高中的經歷，以及這段經歷對她在東奧奪金有何助益。

狄亞士表示，她曾於2019年兩度來台灣訓練。因為她在菲律賓常常有朋友邀約，無法專心訓練，因此她到了鼓山高中，「我現在覺得那裡也有我的家人」。

狄亞士說：「他們人都很好。妳知道，剛開始（去年）我們到馬來西亞前，原本想去台灣（移地訓練），但因為COVID-19疫情，我們沒辦法去台灣，所以我們只好決定去馬來西亞。」

她表示：「台灣真的是很棒的訓練地點。尤其對我來說，那裡的孩子激勵我在訓練中做到最好，因為我激勵他們在訓練中做到最好。還有那裡的教練，鼓山高中的吳教練（教練吳銘通）…因為我到了高雄，當時有機會跟台灣金牌得主郭婞淳一起訓練。那邊真的很棒。」

狄亞士說：「所有教練都非常好。而且高雄的食物真的很好吃。所以我真的很愛那裡（That's why Ireally love there）。」

中央社記者也問狄亞士，近期內是否有再訪台灣的計畫。狄亞士說，她已接到台灣方面邀約，希望可以跟其他運動員一起到台灣，大家在友誼、知識和學習方面進行交流。

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