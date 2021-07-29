橄欖球／斐濟衛冕奧運金牌 全國不甩宵禁盡情狂歡
歡欣鼓舞的斐濟人無視於嚴格的防疫宵禁，湧上首都蘇瓦的街頭狂歡，唱歌跳舞，施放煙火，慶祝斐濟在東京奧運7人制橄欖球比賽成功衛冕金牌。
斐濟28日晚上以27比12擊敗勁敵紐西蘭，成功衛冕奧運金牌。街上孩童歡呼、汽車鳴喇叭，一名老婦人還高興地跳起了扭扭舞。
2016年里約奧運，斐濟橄欖球隊替國家奪下史上第一面奧運獎牌，當時斐濟陷入狂歡，不僅全國放假，中央銀行還發行7斐濟元（價值3.36美元）紀念紙鈔。
每當橄欖球隊比賽，家裡有電視的都會打開電視，沒電視的也會到有電視的鄰居家裡觀賽，把客廳塞得水洩不通。
斐濟為了遏止4月爆發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，目前實施傍晚6時起宵禁，COVID-19目前已經奪走218條人命、超過1萬9000人正因為確診隔離中。
不過當東京體育場（Tokyo Stadium）的結束哨聲響起，斐濟隊在頒獎台唱起傳統歌謠，全國上下陷入瘋狂。
在宵禁開始實施的3個多小時後，斐濟家家戶戶衝上街頭狂歡，勁歌熱舞，擊打鍋碗瓢盆，施放煙火。
前政府官員、現在旅居國外的南德（Monish Nand）在推特發文說：「宵禁從傍晚6時開始，但斐濟在晚上9時30分贏得奧運金牌。什麼宵禁？慶典已經開始了，斐濟人今晚都忘了COVID。」
斐濟橄欖球隊隊長圖維（Jerry Tuwai）把這場勝利獻給家鄉正在「受苦」的人民。
他說：「他們現在應該不再思考疫情了，應該都在為金牌慶祝。」
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