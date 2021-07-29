網球／熱爆還有記者提問「踩地雷」俄國一哥梅德維夫怒嗆

網球世界排名第二的梅德維夫（Daniil Medvedev），昨在男單16強賽拍落義大利佛格尼尼（Fabio Fognini）殺進8強，比賽中他一度因天氣太炎熱感到不舒服，賽後又有媒體問到關於俄羅斯選手服用禁藥的爭議問題，讓梅德維夫怒嗆：「我不想在採訪中再次見到他。」

梅德維夫昨在日本時間早上11點出戰，賽事進行過程中他一度出現中暑跡象，引來主審關切，他直呼：「我可能完賽，但也可能死在場上，如果我死了，你們要負責嗎？」

好不容易熬過正午的酷熱天氣晉級8強，梅德維夫賽後受訪時，被一名記者碰觸到敏感神經：「在禁藥醜聞發生後，俄羅斯代表隊運動員，在本屆奧運上是否帶有『作弊者』的污名，對此您有何看法？」

梅德維夫聽聞這個問題後相當憤怒，他氣憤地回應：「這是我一生中第一次不回答記者問題，你應該為自己感到羞愧。」甚至對著身旁管理媒體的人員說：「我認為你應該從奧運或網球錦標賽中撤換他，我不想在採訪中再次見到他，謝謝。」

儘管該名記者試圖解釋他的問題，但梅德維夫並不理會，並再度提到：「這是我人生中第一次拒絕回答媒體提問，所以你應該感到羞愧。」

俄羅斯因禁藥風波遭到禁賽，因此本屆東京奧運只能使用俄羅斯奧委會名稱（Russian Olympic Committee，簡稱ROC）參賽，奧運俄羅斯選手比賽期間不得穿著或佩戴任何有俄羅斯字樣或國旗的服飾，奪牌領獎時也不能播放國歌。

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