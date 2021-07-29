游泳／東奧男子200米蛙泳 澳洲史塔博蒂-庫克摘金
澳洲泳將史塔博蒂-庫克（Zac Stubblety-Cook）今天在東京奧運男子200公尺蛙式項目以2分06秒38一舉奪下金牌，同時刷新奧運紀錄。
荷蘭王牌選手卡明哈（Arno Kamminga）賽初氣勢驚人，但最後50公尺遭史塔博蒂-庫克壓制，最終以2分07秒01拿下銀牌，芬蘭選手馬特森（Matti Mattsson）則以2分07秒13摘下銅牌。
世界紀錄保持人暨2屆世界冠軍俄羅斯泳將朱普柯夫（Anton Chupkov）只獲第4名；朱普柯夫先前也錯失進入男子100公尺蛙式決賽的機會，這趟奧運之旅鎩羽而歸。
衛冕者哈薩克選手巴朗丁（Dmitriy Balandin）則未能進入決賽。
史塔博蒂-庫克賽後表示：「這是一項榮耀。我現在難以用言語表達內心的感受，還沉醉其中。」
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