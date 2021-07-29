快訊

末代指考國文解答出爐！白話文閱讀篇幅長、題目難選項不難鑑別度高

桌球／史詩級神仙打架！兩岸網紛讚林昀儒：看到要心臟病

游泳／東奧男子200米蛙泳 澳洲史塔博蒂-庫克摘金

中央社 / 東京29日綜合外電報導
澳洲泳將庫克。 歐新社
澳洲泳將庫克。 歐新社

澳洲泳將史塔博蒂-庫克（Zac Stubblety-Cook）今天在東京奧運男子200公尺蛙式項目以2分06秒38一舉奪下金牌，同時刷新奧運紀錄。

荷蘭王牌選手卡明哈（Arno Kamminga）賽初氣勢驚人，但最後50公尺遭史塔博蒂-庫克壓制，最終以2分07秒01拿下銀牌，芬蘭選手馬特森（Matti Mattsson）則以2分07秒13摘下銅牌。

世界紀錄保持人暨2屆世界冠軍俄羅斯泳將朱普柯夫（Anton Chupkov）只獲第4名；朱普柯夫先前也錯失進入男子100公尺蛙式決賽的機會，這趟奧運之旅鎩羽而歸。

衛冕者哈薩克選手巴朗丁（Dmitriy Balandin）則未能進入決賽。

史塔博蒂-庫克賽後表示：「這是一項榮耀。我現在難以用言語表達內心的感受，還沉醉其中。」

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

延伸閱讀

AirTag的奇幻旅程！YouTuber寄到北韓消失、送給庫克收到這封回信

蘋果上季獲利創同期新高

蘋果示警 iPhone出現晶片荒

籃球／澳洲掌握籃板制空權 多點攻勢險勝義大利

相關新聞

桌球／擊敗伊藤美誠陸網友爽翻 先前傲慢今天哭慘

中國桌球選手孫穎莎上午在東奧女單4強賽中，以直落四的成績橫掃日本選手伊藤美誠，金銀牌確定都將由中國隊獲得。這場比賽受到中...

澳洲女子輕艇激流K1摘銅 奪牌關鍵竟是「保險套」

英國每日郵報報導，澳洲輕艇好手潔西卡‧福克斯在東京奧運女子輕艇激流K1項目摘銅，讓外界沒想到的是，「保險套」竟成她奪牌關...

棒球／巴提斯塔也有打！奧運必關注的10位前大聯盟球星

儘管中華隊無緣本屆奧運棒球賽，但棒球項目依舊是國內球迷相當關注的焦點。這次參賽的六隊都有過去大家熟悉的大聯盟球星，他們大多都已離開大聯盟球場若干年，能夠再次披上國家隊戰袍出賽肯定給了球迷無限驚喜。以下

棒球／南韓挑戰2連霸首戰以色列 沒忘4年前經典賽教訓

東京奧運棒球賽邁入第2天賽事，衛冕金牌的南韓隊，將在晚上6點對決首次打進奧運的以色列隊，南韓總教練金卿文完全不敢大意，畢...

游泳／東奧男子200米蛙泳 澳洲史塔博蒂-庫克摘金

澳洲泳將史塔博蒂-庫克（Zac Stubblety-Cook）今天在東京奧運男子200公尺蛙式項目以2分06秒38一舉奪...

籃球／唐西奇領軍連勝 德拉基奇：他是我們的核心

斯洛維尼亞今日（29日）以116比81擊敗日本，本場斯洛維尼亞團隊表現出色，全場5人得分上雙，團隊共出現27次助攻，且全隊都有上場並有得分進帳。 賽後，斯洛維尼亞總教練塞庫利奇（Aleksand

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。