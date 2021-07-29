田徑／東奧撐竿跳爆疫情 美奪牌希望退賽澳田徑隊隔離
東京奧運男子撐竿跳明天登場，美國奧委會證實，兩度世界田徑錦標賽金牌得主肯德里克斯確診COVID-19，今天退出東京奧運。為以防萬一，澳洲的奧運田徑隊有多名成員隔離。
美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）在推特發聲明表示：「我們很遺憾地證實，肯德里克斯（Sam Kendricks）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢陽性，不會參加2020東京奧運。」
28歲的肯德里克斯在2017年與2019年世界田徑錦標賽連奪二金，與瑞典世界紀錄保持者杜普蘭提斯（Armand Duplantis）都是今年奪金熱門。
美國奧委會又說，在2016里約奧運摘銅的肯德里克斯，現在接受隔離。
美國奧委會說：「根據當地規定與規範，他已經移到一家飯店接受隔離，由美國田徑協會（USA Trackand Field）與美國奧委會工作人員協助支持。」
澳洲田徑組織（Athletics Australia）表示：「美國田徑隊一名選手確診COVID-19後，為了以防萬一，澳洲的東奧田徑隊成員在自己的房間內隔離。」
「澳洲田徑隊成員現在依照澳洲奧運代表團規範，正在接受採檢。」
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