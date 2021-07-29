日本長跑名將大迫傑宣布 跑完東奧馬拉松後退休

日本長跑名將大迫傑今天宣布，將在8月8日跑完東京奧運男子馬拉松比賽後退休。

日本放送協會（NHK）報導，大迫傑今天在自己的YouTube頻道上傳影片，他在片中宣布，「我身為田徑選手、馬拉松跑者的終點，決定就在8月8日」，也就是將在8月8日的東奧馬拉松賽事後退休。

大迫傑說，2013年決定將辦東京奧運，他就以東奧為目標，為了這個最棒的舞台，他100%傾注全力。

他表示，現在決定以這場比賽為終點，他認為自己可以拿出所有的一切來比賽。

東京奧運男子馬拉松賽將於8月8日上午7時從北海道札幌市的札幌大通公園出發。

大迫傑出生於東京都，今年30歲，是日本首位跨過2小時6分門檻、達到2小時5分多鐘的馬拉松王牌選手。

大迫傑2016年出賽里約奧運田徑1萬公尺與5000公尺賽事；2017年參加美國波士頓馬拉松賽，這是他首度挑戰馬拉松，獲第3名，同年也在福岡馬拉松獲第3名。

他2018年在芝加哥馬拉松全馬賽事中，跨過2小時6分門檻，以2小時5分50秒刷新日本男跑者紀錄。

去年東京馬拉松大迫傑再創日本新紀錄，跑出2小時5分29秒好成績；雖然這項紀錄在今年2月被鈴木健吾以2小時4分56秒刷新，但日本選手中至今只有大迫傑2次跑出2小時5分多的佳績。

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