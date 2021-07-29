桌球／擊敗伊藤美誠陸網友爽翻 先前傲慢今天哭慘

中國桌球選手孫穎莎上午在東奧女單4強賽中，以直落四的成績橫掃日本選手伊藤美誠，金銀牌確定都將由中國隊獲得。這場比賽受到中國網友關注，相關話題在微博的閱讀量已達到4.2億次。

中國向來視桌球金牌如囊中物，但伊藤美誠與搭檔水谷隼26日卻在混雙決賽逆轉打敗中國隊，拿下東奧桌球第一面、也是日本史上首面奧運桌球金牌。因此伊藤美誠也成了中國網友的「眼中釘」，打敗他成了不少人的「盼望」。

上午的比賽受到大量中國網友關注，微博上出現了不少關注兩人比賽的話題，直到中午，其中「孫穎莎VS伊藤美誠」的閱讀量高達4.2億次，「孫穎莎戰勝伊藤美誠」的閱讀量約2.3億次，而揶揄伊藤美誠的「伊藤美誠心態崩了」，也有約2000萬次閱讀。

在比賽結果出爐後，包含人民日報等官媒也在第一時間於微博上發布喜訊，不少中國網友表達喜悅、慶賀。

然而有失風範的是，即便孫穎莎贏球，許多中國網友仍藉此機會「對伊藤美誠指教」，其中也不乏羞辱、諷刺伊藤美誠的言論，包含「前幾天笑的多傲慢，今天就哭得有多慘」、「中國隊分分鐘教你做人」，更有人再次提起日前桌球混雙項目，稱伊藤美誠是靠地主優勢夾帶私貨與作弊才拿下金牌。

日本隊26日在桌球混雙項目以4比3擊敗中國隊，賽後中國網友出征伊藤美誠的IG。隨後伊藤美誠將社交平台全數關閉，專心備戰女單比賽。

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