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游泳／男子100公尺自由式 美國泳將德萊賽爾奪本屆首金

中央社 / 東京29日綜合外電報導
美國游泳好手德萊賽爾今天以一個指尖的微些差距，在東京奧運男子100公尺自由式勇奪金牌，並刷新奧運紀錄。 路透社
美國游泳好手德萊賽爾今天以一個指尖的微些差距，在東京奧運男子100公尺自由式勇奪金牌，並刷新奧運紀錄。 路透社

美國游泳好手德萊賽爾今天以一個指尖的微些差距，在東京奧運男子100公尺自由式勇奪金牌，並刷新奧運紀錄，讓上屆在里約奧運摘金的澳洲選手查默斯屈居銀牌，無緣二連霸。

路透社報導，德萊賽爾（Caeleb Dressel）前50公尺一馬當先，查默斯（Kyle Chalmers）與俄羅斯選手柯列斯尼可夫（Kliment Kolesnikov）緊追在後，最後50公尺德萊賽爾全速衝刺，力抗查默斯的強大反撲，最終以47秒02佳績摘金。

查默斯前50公尺暫列第3，之後急起直追，可惜為時已晚，最後以0.06秒之差飲恨鍍銀，柯列斯尼可夫以47秒44摘銅。

這是德萊賽爾生涯第4面奧運金牌，但卻是他第一面奧運個人項目金牌。

記者問到比賽這麼刺激、腦袋都在想什麼時，他說：「我沒有擔心任何事。比賽時，只能一股勁地游。結果怎麼樣，那就怎麼樣。」

「我照著我的作戰策略游，如果得了第一，那很好，如果游出第2名，也可以。我不會改變計畫。」

這是德萊賽爾在東京奧運的第2面金牌，他前幾天在男子400公尺自由式接力摘金，接下來將參加50公尺自由式與100公尺蝶式，還可能參加另外兩場接力賽。

德萊賽爾表示，在個人項目奪金，感覺更棒。他說：「我之前不願承認，但現在我辦到了，我承認感覺真的很不一樣。你不能靠任何人，在水中只能獨自奮戰，沒有人可以幫你游。真的很難、很辛苦，所以我真的很開心我辦到了。」

東奧國際戰情 2020東京奧運

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