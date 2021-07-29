桌球／伊藤美誠不敵孫穎莎只能爭銅 福原愛評0比4落敗關鍵

東京奧運桌球女子單打項目，日本代表選手伊藤美誠在準決賽中，以0比4敗給中國選手孫穎莎，最多只能爭取銅牌。擔任本場賽事評論的前日本國手福原愛，認為伊藤必須盡快調整好心情，面對接下來的銅牌戰。

混雙冠軍選手伊藤美誠在準決賽中落敗，無緣桌球女子單打金牌。 新華社

根據日本媒體「ディリー」報導，福原愛分析，伊藤最後以0比4吃下敗仗，恐怕本人也是在意料之外，想必受到的衝擊相當大。但之後還有爭取銅牌的機會，必須快點整理好心情。她勉勵只要發揮應有的實力，奪牌應該並非難事。

福原愛指出，伊藤的對手孫穎莎，過去雖然以力量和速度的球風為主，但這次轉變為積極迴轉，製造接發球變化的戰術，徹底壓制了伊藤。

伊藤日前和水谷隼搭檔，拿下東奧桌球混雙金牌，但現在單打項目最多只能爭取銅牌。女子桌球單打的金牌戰將在今日晚間展開，孫穎莎將對上同樣來自中國的選手陳夢，上演「中國內戰」。銅牌戰則是由日本的伊藤美誠，對上新加坡代表于夢雨。

擊敗伊藤的中國選手孫穎莎。 新華社

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