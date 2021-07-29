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羽球／爆冷！世界第一印尼男雙組合止步八強
本屆東奧再爆冷門，今日（29日）登場的男子雙打八強戰，馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯以21：14、21：17直落二擊敗印尼世界第一「小黃人」賈亞／馬庫斯，大賽再次軟手，止步八強。
日前才在小組賽被台灣男雙「麟洋配」李洋／王齊麟擊敗的小黃人組合，因為包攬多項賽事男雙冠軍，在羽壇界又有「恐怖幽靈」之稱，不過凡遭大賽，兩人便經常爆冷出局，特別是賈亞，兩人都是首次參加奧運，過去在2014年世錦賽止步16強，17、18年世錦賽止步八強，19年甚至於32強就遭淘汰。
而今奧運又於八強止步，似乎仍未能擺脫「大賽軟手」標籤，本屆東奧可說是頻爆冷門，昨日世界球王桃田賢斗也不敵南韓好手許侊熙，於小組賽就慘遭淘汰，而稍晚我國李洋／王齊麟將對戰世界排名第4的地主隊渡邊雄太／遠藤大由，想必也是場惡鬥。
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