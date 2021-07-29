快訊

羽球／中華羽將首闖奧運4強！ 麟洋配擊退地主寫新猷

射箭／末局3支10分箭 林佳恩再次逆轉晉級16強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羽球／爆冷！世界第一印尼男雙組合止步八強

聯合新聞網 / 綜合報導
印尼世界第一「小黃人」賈亞／馬庫斯在男雙8強爆冷出局！ 美聯社
印尼世界第一「小黃人」賈亞／馬庫斯在男雙8強爆冷出局！ 美聯社

本屆東奧再爆冷門，今日（29日）登場的男子雙打八強戰，馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯以21：14、21：17直落二擊敗印尼世界第一「小黃人」賈亞／馬庫斯，大賽再次軟手，止步八強。

日前才在小組賽被台灣男雙「麟洋配」李洋／王齊麟擊敗的小黃人組合，因為包攬多項賽事男雙冠軍，在羽壇界又有「恐怖幽靈」之稱，不過凡遭大賽，兩人便經常爆冷出局，特別是賈亞，兩人都是首次參加奧運，過去在2014年世錦賽止步16強，17、18年世錦賽止步八強，19年甚至於32強就遭淘汰。

而今奧運又於八強止步，似乎仍未能擺脫「大賽軟手」標籤，本屆東奧可說是頻爆冷門，昨日世界球王桃田賢斗也不敵南韓好手許侊熙，於小組賽就慘遭淘汰，而稍晚我國李洋／王齊麟將對戰世界排名第4的地主隊渡邊雄太／遠藤大由，想必也是場惡鬥。

東奧國際戰情 2020東京奧運

相關新聞

棒球／日本首戰逆轉勝 教練團「謎調度」遭批是最大問題

東京奧運的棒球項目，28日由地主隊日本碰上多明尼加揭開序幕。最終日本在九局下半上演大逆轉，以四比三擊敗多明尼加隊。然而即使首戰獲勝，但是總教練稻葉篤紀的調度卻備受質疑。

棒球／巴提斯塔也有打！奧運必關注的10位前大聯盟球星

儘管中華隊無緣本屆奧運棒球賽，但棒球項目依舊是國內球迷相當關注的焦點。這次參賽的六隊都有過去大家熟悉的大聯盟球星，他們大多都已離開大聯盟球場若干年，能夠再次披上國家隊戰袍出賽肯定給了球迷無限驚喜。以下

羽球／爆冷！世界第一男雙組合不敵大馬組合止步八強

本屆東奧再爆冷門，今日（29日）登場的男子雙打八強戰，馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯以21：14、21：17直落二擊敗印尼世界第一「小黃人」賈亞／馬庫斯，大賽再次軟手，止步八強。 日前才在小組賽被台

愛編織幫金牌「穿小外套」超萌！英跳水王子出櫃後代孕得子

今年27歲的英國戴利（Tom Daley）與其拍檔李爾（Matty Lee）在奧運男子雙人10米高台跳水擊敗中國隊，亦是他出戰四屆奧運以來首次奪得金牌！這位不論是外貌和肌肉都零死角的「跳水王子」，在奪金後親自為獎牌編織了「毛冷外套」，前後印有英國和日本國旗，非常細心。

體操／日本橋本大輝逆轉奪全能金牌：冠軍不需流淚只需前進

東京奧運今天在東京的有明體操競技場舉行體操男子個人全能決賽，日本19歲新星橋本大輝在最後一項「超車」，以總分88.465...

輕艇／奧運新設加拿大式艇輕艇激流項目 女選手寫歷史

來自庫克群島的紐西蘭女子選手尼可拉斯（Jane Nicholas）今天以槳寫歷史，成為奧運加拿大式艇輕艇激流項目第一位女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。