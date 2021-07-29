棒球／日本首戰逆轉勝 教練團「謎調度」遭批是最大問題

東京奧運的棒球項目，28日由地主隊日本碰上多明尼加揭開序幕。最終日本在九局下半上演大逆轉，以四比三擊敗多明尼加隊。然而即使首戰獲勝，但是總教練稻葉篤紀的調度卻備受質疑。

日本媒體「FLASH」分析，日本隊在第七局，換上低肩側投的投手青柳晃洋中繼。然而青柳雖然今年對右、左打者的壓制力都不錯，不過去年對右打被打擊率為.193，對左打的被打擊率則來到.288。而他上場之後，馬上就碰上數名多明尼加的左打者，並且遭到狙擊掉分，讓日本一時陷入落後的局面。

落後兩分的日本隊，在七局下靠著淺村榮斗、柳田悠岐的安打攻佔二、三壘，是一舉追平的大好時機。但此時日本隊打線來到七八九棒，其中七棒的菊池涼介和九棒的甲斐拓也並非以打擊見長，特別是甲斐在七月間狀況不佳，打擊率不到2成。但稻葉卻沒有換上代打搶分。結果這個半局，就只靠著八棒村上宗隆的滾地球追回一分而已。

到了九局下半，日本隊展開反攻，在一三壘有人一出局的場面下，稻葉還是沒有換下甲斐，反而是將三壘換成有速度的源田壯亮。結果雖然強迫取分戰術成功追平，但是此時仍沒換上代打積極搶分，就好像在跟對方預告會用強迫取分一樣。這些調度上的瑕疵，讓媒體質疑，或許教練們的作為，將會是日本隊挑戰金牌的最大問題。

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