輕艇／奧運新設加拿大式艇輕艇激流項目 女選手寫歷史
來自庫克群島的紐西蘭女子選手尼可拉斯（Jane Nicholas）今天以槳寫歷史，成為奧運加拿大式艇輕艇激流項目第一位女子選手。無論是輕艇競技項目或是整體奧運，現在正進一步邁向性別平等。
尼可拉斯是今天划過東京輕艇激流中心人工水道22位女子選手中的第一位，其中18位在今天的預賽過關，接下來將進入明天的準決賽。
2017年世界冠軍、英國籍女子選手馬洛瑞（Mallory Franklin）獲得最快成績105秒06。
四度加拿大式艇輕艇激流世界冠軍、澳洲選手佛克斯（Jessica Fox）也通過預賽。佛克斯昨天在同一賽道拿下愛斯基摩艇輕艇激流項目的銅牌。
輕艇激流項目共分為兩類，一類是愛斯基摩艇（Kayak ），另一類是加拿大式艇（ Canoe ），愛斯基摩艇是用雙葉槳滑動，加拿大式艇則是用單葉槳滑動。
佛克斯和其他女子選手推動奧運增設女子加拿大式艇輕艇激流，她們希望藉此讓更多人對這個競技項目感到有趣，以取得更多的經費協助，並且獲得更好的培訓。
加拿大籍女子選手丹尼爾斯（Haley Daniels）：「我努力了12年才來到這裡，所以對我來說，真的別具意義。」丹尼爾斯在預賽中遭淘汰。
從拳擊到射箭等競技項目，女性選手都努力爭取和男性選手同樣的立足點，爭取到國際奧會對於性別平等的承諾。
根據國際奧會的資料，東奧近49%的選手是女性，被譽為史上第一個性別平等的奧運。
馬洛瑞和佛克斯將在明天的準決賽中遭遇現任世界冠軍、21歲的德國選手赫佐格（Andrea Herzog），以及巴西的薩蒂拉（Ana Satila）等人。
而來自庫克群島的女醫師選手尼可拉斯在預賽中遭到淘汰。
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