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足球／上屆冠軍巴西晉東奧男足8強 上屆亞軍德國出局
上屆里約奧運男子足球冠軍隊巴西，今天在東京奧運首輪以3比1擊敗沙烏地阿拉伯，確定拿下D組冠軍挺進8強。同組的上屆奧運亞軍德國隊今天則和象牙海岸踢成1比1平手，提前出局。
法新社報導，巴西隊5年前首度以地主隊之姿摘下奧運金牌，本屆奧運在狀態不墜的球星理查利森（Richarlison）帶領下勢如破竹，31日將和C組出線隊伍一較高下。
巴西隊的古尼雅（Matheus Cunha）今天在埼玉體育場先拿下一分，但在比賽踢滿30分鐘前，沙烏地阿拉伯的阿姆里（Abdulelah Al-Amri）也進一分戰成平手。
巴西即使只和沙國踢平，也足以拿下分組冠軍。不過，理查利森後來又連進2分，分別在第76分鐘和傷停補時期間。這也使得他成為本屆比賽截至目前的得分王。
德國隊須踢贏象牙海岸才能取得晉級資格，但亨里克斯（Benjamin Henrichs）在下半場中段進了一記烏龍球，令德國隊付出重大代價。
儘管隊友羅溫（Eduard Lowen）不久後進一球踢成平手，但象牙海岸成功守住，終場拿下分組第二名進入8強。
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