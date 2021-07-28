游泳／澳洲女泳將麥肯伊 100公尺自由式預賽破奧運紀錄

東京奧運女子100公尺自由式預賽，澳洲女將麥肯伊（Emma McKeon）今天締造個人最佳52秒13成績，打破奧運紀錄。

路透社報導，先前的奧運紀錄52秒62由瑞典女將斯約斯特洛姆（Sarah Sjostrom）創下。

而稍早奪得女子200公尺自由式銀牌的香港選手何詩蓓（Siobhan Haughey）以52秒70排名第2，優於英國的霍普金（Anna Hopkin）與澳洲的坎貝爾（CateCampbell）。

至於在男子200公尺仰式預賽，英國的格林班克（Luke Greenbank）以1分54秒63拔得頭籌，其次是奪金大熱門、俄羅斯的雷洛夫（Evgeny Rylov），美國的梅福德（Bryce Mefford）排名第3。

女子100公尺仰式奪銀的南非選手舒恩馬克（Tatjana Schoenmaker）在女子200公尺仰式預賽成績是2分19秒16，與世界紀錄僅相差0.05秒。

舒恩馬克告訴記者：「沒想到我游得這麼快，既然與世界紀錄僅些微之差，真希望指甲再長一點。」

男子200公尺混合式預賽方面，可望為美國奪牌的游泳好手安德魯（Michael Andrew）一馬當先，而女子4X200公尺自由式接力預賽，澳洲女將以7分44秒61成績，領先第2的加拿大將近7秒，展現奪冠大熱門的實力。

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