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籃球／東奧3對3籃球賽 美國奪奧運史上女子組首金

中央社 / 東京28日綜合外電報導
奧運第一次舉行的3對3籃球女子組決賽，美國隊以18比15打敗俄羅斯奧會（ROC），拿下奧運史上這個項目的首面金牌。 法新社
奧運第一次舉行的3對3籃球女子組決賽，美國隊以18比15打敗俄羅斯奧會（ROC），拿下奧運史上這個項目的首面金牌。 法新社

奧運第一次舉行的3對3籃球賽今天進行女子組決賽，美國隊以18比15打敗俄羅斯奧會（ROC），拿下奧運史上這個項目的首面金牌。

稍早中國以16比14力克法國，得到銅牌。

2017年，3對3籃球賽成為東京奧運正式項目，本次男、女籃各有8支球隊參賽。

這項賽事採取國際籃球總會（FIBA）規則，每隊4名球員，包括3名先發及1名替補球員。比賽在半場一個籃框進行，3分線外投進為2分，線內則為1分，於3分線內被犯規，可獲得1次罰球，於3分線外被犯規，可獲得2次罰球，罰球進籃得1分。

比賽共10分鐘，先得到21分的球隊立刻獲勝。時間終了時若兩隊均未得到21分，則分數較高一隊獲勝；若兩隊平手，則進入延長賽，先取得2分者獲勝。

男子組決賽將於稍後登場，將由俄羅斯奧會對上拉脫維亞。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運 東奧籃球

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