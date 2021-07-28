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籃球／東奧3對3籃球賽 美國奪奧運史上女子組首金
奧運第一次舉行的3對3籃球賽今天進行女子組決賽，美國隊以18比15打敗俄羅斯奧會（ROC），拿下奧運史上這個項目的首面金牌。
稍早中國以16比14力克法國，得到銅牌。
2017年，3對3籃球賽成為東京奧運正式項目，本次男、女籃各有8支球隊參賽。
這項賽事採取國際籃球總會（FIBA）規則，每隊4名球員，包括3名先發及1名替補球員。比賽在半場一個籃框進行，3分線外投進為2分，線內則為1分，於3分線內被犯規，可獲得1次罰球，於3分線外被犯規，可獲得2次罰球，罰球進籃得1分。
比賽共10分鐘，先得到21分的球隊立刻獲勝。時間終了時若兩隊均未得到21分，則分數較高一隊獲勝；若兩隊平手，則進入延長賽，先取得2分者獲勝。
男子組決賽將於稍後登場，將由俄羅斯奧會對上拉脫維亞。
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