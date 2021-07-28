羽球／中華隊利多！ 球王桃田賢斗男單小組賽爆冷遭淘汰

東京奧運又有日本明星運動員爆冷出局。繼昨天日本女網巨星大坂直美止步第三輪後，世界排名第一的日本羽球好手桃田賢斗今天也在東京奧運小組賽出局，無緣晉級。

韓國非種子選手許侊熙今天以21比15、21比19，直落二擊敗奪金大熱門桃田賢斗。

桃田在2016年里約奧運因為涉賭被禁賽，這次是他第一次在奧運亮相。去年他曾發生車禍，傷勢可能危及他的羽球生涯，幾乎就快被迫退役。

桃田賢斗在2019年贏得破紀錄的11冠，當年出賽73場只輸了6場。但這次他在母國爭奪奧運金牌之路很快就戛然而止，對手許侊熙只花52分鐘就讓他希望破滅。

桃田在今天比賽最初，還能用微笑面對自己的失誤，然而後來情勢明顯岌岌可危，桃田臉色鐵青，最後以掛網結束比賽。

在桃田爆冷出局之前，日本著名運動員如網球名將大坂直美、體操選手內村航平，也在這次東奧遭遇類似挫敗。

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