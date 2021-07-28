射箭／推文使用歧視亞裔字體 國際射箭總會惹議
國際射箭總會今天在官方推特貼文，使用歧視亞裔的字體雜碎體，介紹參加東京奧運的韓國女子射箭選手而引發爭議。
路透社報導，這則發布於國際射箭總會（TheWorld Archery Federation）官方推特的貼文，介紹韓國射箭女團三人組，並使用雜碎體（chop suey）撰寫她們的大名。這3人分別是安山（An San）、張敏熙（Jang Min-hee）與姜彩瑛（Kang Chae-young），目前都在拚戰個人組賽事。
往日中國餐館的招牌與菜單普遍使用雜碎體，這種模仿中國毛筆筆觸的字體又稱為餛飩體（wonton）。
Korean women have won eight of the last nine @Olympics golds. With three top qualifiers, they’re poised to add another. 🥇— World Archery (@worldarchery) July 26, 2021
The individual competitions at @Tokyo2020 start today.#ArcheryatTokyo #archery pic.twitter.com/ZZoqyBZ5ls
比較晚近，有些人認為雜碎體表達出種族主義刻板印象以及對亞裔的偏見，美國排華的種族主義文宣與海報常見這種字體。
國際射箭總會發言人威爾斯（Chris Wells）說，使用雜碎體於推特發文介紹制霸奧運射箭項目的韓國選手絕非種族歧視。
他表示，1931年創立的國際射箭總會致力於發展及推廣射箭運動成為奧運比賽項目，而使用雜碎體是為配合2020東京奧運的標誌風格，這個標誌個日本的圓相，圓相是一筆畫圓的圖案，象徵箭靶。
儘管如此，許多網友仍批評國際射箭總會使用雜碎體是個錯誤。
帳號@dj__the__kid的網友說，國際射箭總會顯露出「根本就是對奧運冠軍種族歧視」。
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