射箭／推文使用歧視亞裔字體 國際射箭總會惹議

國際射箭總會今天在官方推特貼文,使用歧視亞裔的字體雜碎體,介紹參加東京奧運的韓國女子射箭選手而引發爭議。

路透社報導,這則發布於國際射箭總會(TheWorld Archery Federation)官方推特的貼文,介紹韓國射箭女團三人組,並使用雜碎體(chop suey)撰寫她們的大名。這3人分別是安山(An San)、張敏熙(Jang Min-hee)與姜彩瑛(Kang Chae-young),目前都在拚戰個人組賽事。

往日中國餐館的招牌與菜單普遍使用雜碎體,這種模仿中國毛筆筆觸的字體又稱為餛飩體(wonton)。

Korean women have won eight of the last nine @Olympics golds. With three top qualifiers, they’re poised to add another. 🥇



The individual competitions at @Tokyo2020 start today.#ArcheryatTokyo #archery pic.twitter.com/ZZoqyBZ5ls