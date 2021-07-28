東奧7/29國際選手賽事看點快速導覽
東京奧運明天舉行第6天賽程，將產生17面金牌。地主日本隊桌球選手、世界排名第二的伊藤美誠（Ito Mima）將在女子單打四強賽對戰中國選手孫穎莎。
根據東奧官網，29日將有8項產生獎牌的運動項目，包括競技體操、輕艇激流、擊劍、柔道、划船、射箭、游泳和桌球。
其中競技體操將進行女子個人全能項目決賽，美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）因為心理健康因素退賽，將由卡瑞（Jade Carey）代替出賽。
其他重要看點還包括：被譽為「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）接班人的美國24歲泳將德萊賽爾（Caeleb Dressel），將在男子100公尺自由式爭取本屆個人首金。
英國划船好手葛洛佛（Helen Glover）退休4年生下3個孩子後復出，明天將和夥伴史萬（Polly Swann）合作，爭取個人在奧運划船女子雙人單槳無舵手項目連續第3面金牌。
台灣男子不定向飛靶名將楊昆弼今天在資格賽首輪射出滿靶25分，前3輪合計72分、暫居第21，明天將進行2輪資格賽，得力拚前6名才能晉級決賽。
楊昆弼曾在2018年雅加達/巨港亞運決賽飆出平世界紀錄的48分，而2019拿坡里世界大學運動會，他在落後下連續命中17發泥盤後來居上奪金，天生擁有「強心臟」的他，也是今年東奧的奪牌指標。
高爾夫男子個人賽第一輪將登場，美國名人賽冠軍、地主隊選手松山英樹（Hideki Matsuyama），以及湯瑪斯（Justin Thomas）、森川柯林（Collin Morikawa）和蕭飛爾（Xander Schauffele）等美國好手都將出賽。
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言