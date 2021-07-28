東奧7/29國際選手賽事看點快速導覽

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中央社 / 東京28日綜合外電報導
伊藤美誠。 路透
伊藤美誠。 路透

東京奧運明天舉行第6天賽程，將產生17面金牌。地主日本隊桌球選手、世界排名第二的伊藤美誠（Ito Mima）將在女子單打四強賽對戰中國選手孫穎莎。

根據東奧官網，29日將有8項產生獎牌的運動項目，包括競技體操、輕艇激流、擊劍、柔道、划船、射箭、游泳和桌球。

其中競技體操將進行女子個人全能項目決賽，美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）因為心理健康因素退賽，將由卡瑞（Jade Carey）代替出賽。

其他重要看點還包括：被譽為「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）接班人的美國24歲泳將德萊賽爾（Caeleb Dressel），將在男子100公尺自由式爭取本屆個人首金。

英國划船好手葛洛佛（Helen Glover）退休4年生下3個孩子後復出，明天將和夥伴史萬（Polly Swann）合作，爭取個人在奧運划船女子雙人單槳無舵手項目連續第3面金牌。

台灣男子不定向飛靶名將楊昆弼今天在資格賽首輪射出滿靶25分，前3輪合計72分、暫居第21，明天將進行2輪資格賽，得力拚前6名才能晉級決賽。

楊昆弼曾在2018年雅加達/巨港亞運決賽飆出平世界紀錄的48分，而2019拿坡里世界大學運動會，他在落後下連續命中17發泥盤後來居上奪金，天生擁有「強心臟」的他，也是今年東奧的奪牌指標。

高爾夫男子個人賽第一輪將登場，美國名人賽冠軍、地主隊選手松山英樹（Hideki Matsuyama），以及湯瑪斯（Justin Thomas）、森川柯林（Collin Morikawa）和蕭飛爾（Xander Schauffele）等美國好手都將出賽。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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