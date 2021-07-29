棒球／巴提斯塔也有打！奧運必關注的10位前大聯盟球星

儘管中華隊無緣本屆奧運棒球賽，但棒球項目依舊是國內球迷相當關注的焦點。這次參賽的六隊都有過去大家熟悉的大聯盟球星，他們大多都已離開大聯盟球場若干年，能夠再次披上國家隊戰袍出賽肯定給了球迷無限驚喜。以下這10位球星各個大有來頭，或許這是你最後一次在電視機前欣賞這些前大聯盟球星在球場表現的機會，絕對不能錯過！

巴提斯塔 (Jose Bautista)，多明尼加隊一壘手

曾二度拿下大聯盟全壘打王、6度入選明星賽的巴提斯塔已離開大聯盟近三年的時間，最後一次在大聯盟出賽是身穿費城人隊的球衣。現年40歲的他在大聯盟累積了344轟的成績，曾在2010年寫下單季54轟的紀錄。大家對他最有印象的一刻，恐怕還是2015年在美聯分區系列賽轟出超前全壘打後的超狂甩棒。他曾代表多明尼加參加2009及2017年的經典賽，過去多半擔任外野手的他，本屆奧運將擔任一壘手。

岡薩雷茲 (Adrian Gonzalez)，墨西哥隊一壘手

歐新社資料照片

和巴提斯塔一樣，現年39歲的「A-Gon」岡薩雷茲最後一次出現在大聯盟場上都是2018年。他生涯累積了2050支安打及317發全壘打，曾5度入選明星賽，拿下四座金手套及兩座銀棒獎。岡薩雷茲雖然是美國出生並在2000年成為選秀狀元，但8歲前都是住在墨西哥，身為墨西哥裔的他曾四度代表墨西哥參加經典賽。今年他重回職棒選手身分加入墨西哥聯盟，並已宣布在賽季結束後就要正式退休。

金斯勒 (Ian Kinsler)，以色列隊二壘手

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金斯勒曾在2017年代表美國隊拿下經典賽冠軍，猶太裔的他已於2020年拿到以色列的國籍，因此本屆奧運是代表以色列出賽。他曾四度入選明星賽，並拿過兩次金手套獎，生涯累積1999支安打及257發全壘打，是攻守俱佳的二壘手。2018年他在紅襪隊拿下一枚冠軍戒指，最後一次在大聯盟出賽是2019年。現年39歲的金斯勒雖已卸下大聯盟球員身份，但並未遠離球場，他目前仍擔任教士隊的顧問。

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曾在洋基隊待7年的田中將大，在大聯盟累積了78勝、3.74防禦率的成績，並連續六年都有雙位數勝投的進帳。還未過巔峰期的他決定在今年重回日本職棒，並與老東家樂天金鷲簽下兩年合約，平均860萬美元的年薪更打破日職的歷史紀錄。田中曾在2008年北京奧運代表日本出賽，並成為奧運史上最年輕的職棒球員。2009及2013年則在經典賽亮相，並於2009年成為冠軍成員之一。今年他是地主日本隊唯一具大聯盟資歷的球員，肯定受到極大的關注。

卡茲米爾 (Scott Kazmir)，美國隊投手

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經歷過王建民熱潮的球迷，大概對這位前魔鬼魚隊(當時還未改叫光芒隊)王牌並不陌生。他生涯累積了108勝，並在2007年拿下美聯三振王。原本卡茲米爾自2017年後就因傷沒在大聯盟出現過，今年終於成功東山再起，睽違5年再度回到大聯盟場上。雖然他在巨人隊只投了3場球就遭到指定讓渡並下放小聯盟，但目前仍屬於巨人隊體系的球員。

弗雷澤 (Todd Frazier)，美國隊三壘手

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現年35歲的弗雷澤曾兩度入選明星賽，生涯累積218轟，並有單季40轟的紀錄。今年他在海盜隊出賽了13場就遭到釋出，後來代表美國隊出戰奧運資格戰，會是球隊倚重的砲手。弗雷澤也將藉由本屆奧運的表現，尋求重返大聯盟的機會。

卡布雷拉 (Melky Cabrera)，多明尼加隊外野手

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卡布雷拉曾為王建民在洋基隊時的隊友，台灣球迷肯定對他不陌生。由於他20歲就站上大聯盟，即便過了這麼多年，現在也才36歲。卡布雷拉生涯累積了1962支安打，最後一次站上大聯盟是2019年。想要回味這位前「台灣之友」的球迷千萬別錯過多明尼加的比賽。

羅伯森 (David Robertson)，美國隊投手

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羅伯森是前洋基隊與白襪隊守護神，生涯累積137次救援成功，2019年球季中動了韌帶更換手術之後就沒能再回到大聯盟。目前為自由球員的他，顯然也要藉由奧運的表現尋求重返大聯盟的機會。

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每到國際大賽就讓對手絕望的吳昇桓，繼2008年北京奧運後又再度代表韓國隊在奧運出戰。他是2008年韓國奧運金牌的成員之一，並曾三度出征經典賽，國際賽經驗極為豐富。現年39歲的他在美、日、韓總計已累積444次救援成功，在大聯盟則有42次救援成功、3.31防禦率的不俗表現。相信球迷一定相當期待他在本屆奧運再次上演「無生還」的戲碼

傑克森 (Edwin Jackson)，美國隊投手

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棒球浪人傑克森曾效力過14支大聯盟球隊，是史上收集到最多球衣的球員。他在大聯盟有17年的資歷，累積了107勝，曾在2011年幫助紅雀隊拿下世界大賽冠軍。如今37歲的他棒球人生再添一筆，正式成為奧運國手。

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