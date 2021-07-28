網球／球王約克維奇晉8強 將遭遇地主名將錦織圭
網壇球王約克維奇今天在東京奧運不費吹灰之力，直落二擊敗西班牙選手福基納晉級8強，下一戰將遭遇地主名將錦織圭。
法新社報導，約克維奇（Novak Djokovic）以6比3, 6比1擊敗世界排名第34的福基納（AlejandroDavidovich Fokina），已取得21連勝，在打造金滿貫之路上繼續前進。
這位2008年征戰北京奧運摘銅的塞爾維亞籍網壇球王，致力效法女將葛拉芙（Steffi Graf）在1988年贏得4大滿貫賽金盃與漢城奧運金牌的成就，達成同一年拿下4大滿貫賽冠軍及奧運金牌的金滿貫（Golden Slam）目標。
路透社報導，34歲的約克維奇志在成為締造金滿貫成就的男網第一人，他的下一戰將對決地主選手錦織圭。錦織圭先前以7比6（9比7）、6比0淘汰白俄羅斯的伊華舒卡（Ilya Ivashka）而晉級8強。
錦織圭在2016年里約奧運的男單項目摘銅，由於女網排名世界第2的日本名將大坂直美27日在第3輪被淘汰，錦織圭成為地主國在網球單打項目奪牌的最後希望。
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