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游泳／2年前被「中國冠軍選手」孫楊當面罵失敗者 英國泳將奪金了

聯合新聞網 / 綜合報導
東京奧運男子4x200公尺自由式接力賽由英國取得金牌。 新華社
東京奧運男子4x200公尺自由式接力賽由英國取得金牌。 新華社

風水輪流轉！英國游泳選手史考特（Duncan Scott）2年前被中國知名泳將當面指著鼻子嗆「你是失敗者，我是贏家」，今（28）日他在東京奧運男子4x200公尺自由式接力賽中和隊友取得金牌，讓PTT鄉民痛快不已。

衝突事件發生於2019年世界游泳錦標賽，獲得冠軍的中國選手孫楊已陷禁藥風波，在進行頒獎時，第三名的史考特拒絕與之合照、握手，孫楊便做出不友善肢體動作，離場後孫楊又近距離對史考特挑釁「你是失敗者，我是贏家（You loser, I'm winning, yes!）」，當下史考特雖是勉強保持微笑，但也忍住情緒未被激怒。

而今，史考特繼昨日東奧男子200公尺自由式奪下個人銀牌後，上午又在男子4x200公尺自由式接力賽中取得團隊金牌。反觀孫楊，他因違反禁藥規定遭禁賽4年3個月，無緣參加本屆東京奧運。

不少PTT鄉民對此事印象深刻，當時還有法國選手爆料孫楊尿尿時，液體全是紫色，鄉民留言酸是「紫尿俠」、「嗑藥太興奮了，才會說出那種話」、「很明顯現在誰才是loser」，不少人稱讚史考特「Scott算有風度沒跟他互嘴」、「恭喜Scott」。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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