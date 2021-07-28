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桌球／中國好想贏伊藤美誠 盼孫穎莎4強賽報仇

中央社 / 台北28日電
日本女子桌球好手伊藤美誠將在東奧桌球女子單打4強準決賽對決中國女將孫穎莎。 歐新社
日本女子桌球好手伊藤美誠將在東奧桌球女子單打4強準決賽對決中國女將孫穎莎。 歐新社

日本女子桌球好手伊藤美誠今天拍落韓國選手田志希，中國女將孫穎莎也輕取德國選手韓瑩，兩人明天將在東奧桌球女子單打4強準決賽對決。中國痛失首面混雙金牌後，無不期待孫穎莎報仇。

中國向來視桌球金牌如囊中物，但伊藤美誠與搭檔水谷隼26日卻在混雙決賽逆轉打敗中國隊，拿下東奧桌球第一面、也是日本史上首面奧運桌球金牌。許多難以接受結果的中國網友，賽後出征伊藤美誠的社交網頁辱罵，伊藤為此清空微博所有內容。

根據國際桌球總會（ITTF）最新女單排名，伊藤美誠排名第2，僅次於中國第一好手陳夢；孫穎莎雖然排名第3，但她此前與伊藤美誠交手保有優勢。

綜合網易體育等陸媒報導，與伊藤美誠同為20歲的孫穎莎，2017年1月入選國家隊，當年6月就在日本公開賽拿下女單冠軍，當時她還不到17歲。孫穎莎因為打法硬朗且心理素質強，在中國被封為「小魔王」。

據報導，孫穎莎和伊藤美誠總共交手8次，孫穎莎6勝2負占有優勢，不僅如此，伊藤美誠的兩次獲勝記錄中，第一次是2014年亞青賽團體戰，兩人首度碰頭，當時伊藤3比2獲勝。自從進入成年賽事後，孫穎莎只有在2019年瑞典公開賽敗給伊藤。

據報導，孫穎莎自2018年後曾6度擊敗伊藤美誠，最近一次是2020年世界盃桌球賽，當時以4比2取勝。她迄今對伊藤美誠已取得4連勝。

「孫穎莎將對戰伊藤美誠」今天下午躍為中國最熱門的東奧話題，中國網友無不期待孫穎莎能報仇成功，但也有不少人提醒不要給孫穎莎太大壓力，因為伊藤美誠狀態正佳。

伊藤美誠要突圍拿下第二面金牌，除了明天得先過孫穎莎這一關，她就算晉級女單決賽，極可能要面對世界第一的中國陳夢。陳夢目前仍維持對伊藤美誠的全勝紀錄。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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