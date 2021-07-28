衝浪／一度因腦震盪無法正常說話 澳洲好手萊特復出奪銅
本屆東京奧運首次納入衝浪項目，男子組銅牌由來自澳洲的31歲好手萊特（Owen Wright）拿下，他在頒獎台上露出充滿自信的微笑，難以想像這樣的他過去曾歷經過嚴重的腦震盪，甚至復健過程一度要從說話開始學起。
2015年時，萊特在衝浪的世界排名一度來到第5，然而他在一次於夏威夷北海岸的訓練時因強勁的浪頭直擊頭部，意外發生後造成諸多後遺症，甚至要從說話與走路開始學起。
「一切從零開始，到獲得奧運銅牌，這段旅程實在不可思議。」萊特說道，「我過去所經歷的，老實我再也不想再經歷一次，但能站在這裡就是因為那起意外，那造就了今天的我。」
萊特表示：「參加奧運的夢想就像是隧道盡頭的那道光，我希望可以用表現告訴同樣患有腦震盪或 TBI （腦部外傷）的患者，不要失去隧道盡頭的那道光，一定要繼續走下去。」
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