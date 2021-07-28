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網球／梅德維夫戰勝高溫晉8強 西西帕斯爆冷出局

中央社 / 東京28日綜合外電報導
俄羅斯網球名將梅德維夫今天在東京奧運男單賽飽受高溫所苦，鏖戰3盤才挺進8強。 路透社
俄羅斯網球名將梅德維夫今天在東京奧運男單賽飽受高溫所苦，鏖戰3盤才挺進8強。 路透社

俄羅斯網球名將梅德維夫今天在東京奧運男單賽飽受高溫所苦，鏖戰3盤才挺進8強，保住機會和世界球王約克維奇打一場精彩大戰。希臘好手西西帕斯則遭法國選手淘汰止步16強。

法新社報導，名列第2種子的梅德維夫（Daniil Medvedev）以6比2、3比6、6比2擊敗義大利的佛格尼尼（Fabio Fognini），下一戰將在比賽場地有明網球公園（Ariake Tennis Park）對上西班牙選手卡瑞諾‧巴斯塔（Pablo Carreno Busta）。

拿過2次大滿貫賽亞軍的梅德維夫在東奧首場比賽後，曾因氣溫因素呼籲主辦單位將比賽開始時間延後。今天的比賽雖已啟動極端氣候政策，梅德維夫仍備受高溫考驗。

第二盤過程中，主審曾詢問梅德維夫是否安好，他回答：「我可以打完比賽，但我會死。如果我死了，誰要負責？」

梅德維夫賽後表示：「我甚至從第一盤開始呼吸就不太順。我感覺橫膈膜好像堵住了，沒辦法適當呼吸。」

「我想今天是賽事開始以來最潮溼的一天，也可能是最熱。太陽很大，第二盤最後我眼前一片黑。」

第3種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天則以6比2、6比7（4比7）、2比6敗給世界排名第28的洪柏特（Ugo Humbert），爆冷提前出局。他在第二盤尾聲曾因右大腿傷要求暫停，隨後在搶7落敗。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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