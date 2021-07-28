自由車／這次沒數學博士和她搶了 荷蘭范福洛騰計時賽奪金
前幾天在終點線高舉雙手歡呼，卻尷尬發現金牌被博士搶走的荷蘭好手范福洛騰，今天真的贏了！她在東京奧運自由車公路賽女子個人計時賽一「馬」當先，穩穩收下金牌。
38歲的范福洛騰（Annemiek van Vleuten）25日出了大糗，通過終點線後以為金牌落袋，開心地高舉雙手慶祝，渾然不知奧地利數學博士基森霍佛（Anna Kiesenhofer）早已在1分多鐘前先行抵達終點。
范福洛騰後來滿臉通紅地承認，自己根本沒注意到基森霍佛早就衝破終點線。
但今天范福洛騰可是穩穩當當收下金牌了，她一路壓制對手，最後以30分13秒成績完成22.1公里賽程。
今天范福洛騰抵達終點後，還大笑著開玩笑說：「我是第一名了，對吧？」這和25日當天她衝破終點線後講的話，幾乎一模一樣。
范福洛騰2016年里約奧運公路賽下坡路段失去控制，脊椎3處骨折且嚴重腦震盪，歷經千辛萬苦後驚奇回歸，終於一圓金牌夢。這是她生涯首面奧運金牌。
今天的女子個人計時賽由瑞士選手魯瑟（MarlenReusser）與荷蘭選手范德布雷根（Anna van derBreggen）披銀戴銅，成績各為31分09秒與31分15秒。
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