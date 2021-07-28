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游泳／澳洲小鎮姑娘成奧運泳后 提特穆斯證明有志竟成

中央社 / 東京28日綜合外電報導
從一位來自澳洲塔斯馬尼亞（Tasmania）的小鎮姑娘，到奧運初試啼聲便2金落袋，泳將提特穆斯（Ariarne Titmus）表示，她已證明只要相信自己，凡事都有可能。 路透社
從一位來自澳洲塔斯馬尼亞（Tasmania）的小鎮姑娘，到奧運初試啼聲便2金落袋，泳將提特穆斯（Ariarne Titmus）表示，她已證明只要相信自己，凡事都有可能。 路透社

從一位來自澳洲塔斯馬尼亞（Tasmania）的小鎮姑娘，到奧運初試啼聲便2金落袋，泳將提特穆斯（Ariarne Titmus）表示，她已證明只要相信自己，凡事都有可能。

綽號「終結者」的提特穆斯今天在女子200公尺自由式決賽最後幾公尺加速搶在香港選手何詩蓓（Siobhan Haughey）前抵達終點，也遠遠超越原本最被外界看好的美國名將雷德基（Katie Ledecky）。提特穆斯26日在女子400公尺自由式決賽就已擊敗雷德基，拿下金牌。

提特穆斯今天向澳洲廣播公司新聞網（ABC News）表示：「我僅僅來自塔斯馬尼亞一座小鎮，這表明了如果你相信自己可以做到某件事，並且為此努力，就百分之百可以做到。」

20歲的提特穆斯以打破奧運紀錄的1分53秒50成績摘金，比賽期間多數時間領先的何詩蓓則以1分53秒92拿下銀牌。

加拿大選手奧萊西亞克（Penny Oleksiak）以1分54秒70拿下銅牌，5面奧運金牌得主雷德基則以1分55秒21位居第5。

賽前雷德基一度最為外界看好，但提特穆斯知道，何詩蓓才是真正的威脅，雖然最後比賽結果在速度方面不如提特穆斯預期，但拿下金牌才是最重要的。

提特穆斯說：「累斃了，真的超艱難…這不是我今早以為能達成的速度，但這是奧運，還有好多其他事情正在發生。所以，在這裡就是要贏，我非常開心。」

提特穆斯在頒獎台上秀出金牌時笑容滿面，後來與教練巴克薩爾（Dean Boxall）相擁時激動落淚。

提特穆斯成為繼1972年慕尼黑奧運的古爾德（Shane Gould）以來，澳洲首位在200及400公尺自由式勇奪雙金的女子選手。

她說：「我現在想的是接力賽和800公尺（自由式）項目，我不想因為慶祝過頭而毀了我剩下的比賽。」

何詩蓓為香港拿下史上第一枚奧運游泳項目獎牌，她很高興能站上頒獎台。

她說：「我知道自己想在這項比賽中闖入決賽，我總覺得自己距離登上頒獎台是這麼的近，最後終於能成功奪牌，對我來說意義重大。」

東奧焦點選手 2020東京奧運

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