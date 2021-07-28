體操／不只全能決賽 拜爾絲再退出女子個人全能決賽

美國體操聯盟（USA Gymnastics）今天證實，美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）因為心理健康因素，已經退出東京奧運競技體操女子個人全能項目決賽。

美國體操聯盟在聲明中表示：「經過進一步醫療評估後，為了專注於心理健康，拜爾絲已經退出東京奧運個人全能項目決賽。」

美國體操聯盟表示，拜爾絲是否會參加下週舉行的個人項目決賽，還要經過每日評估再做決定。

卡瑞（Jade Carey）將接替拜爾絲參加個人全能項目決賽。

根據聲明：「我們由衷支持席蒙（拜爾絲）的決定，為她勇敢將自己的身心健康擺在第一位表示讚賞。她的勇氣再次說明了，她為什麼是許多人的楷模。」

拜爾絲曾透露，她是遭美國體操代表隊前隊醫納沙（Larry Nassar）性侵的數百名選手之一，並公開談論她與憂鬱症搏鬥的經過。

拜爾絲在東奧登場前曾表示，她經歷了一些事情，必須靠治療和藥物應付。但是來到東奧後，壓力卻開始增加，最難堪的是她感覺不再為自己做體操，而是為世界其他人而做。

拜爾絲為2016年里約奧運4面金牌得主，她在美國隊獲得銀牌後隨隊友上台領獎。

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