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游泳／女子1500公尺自由式 「女飛魚」雷德基雪恥摘本屆首金

中央社 / 東京28日綜合外電報導
美國名將雷德基今天在女子200公尺自由式項目失利，不過75分鐘後她一掃陰霾，在1500公尺自由式總算拿下個人在東奧的第一面金牌。 歐新社
美國名將雷德基今天在女子200公尺自由式項目失利，不過75分鐘後她一掃陰霾，在1500公尺自由式總算拿下個人在東奧的第一面金牌。 歐新社

美國名將雷德基今天在女子200公尺自由式項目失利，不過75分鐘後她一掃陰霾，在令人筋疲力盡的1500公尺自由式決賽中以15分37秒34成績勝出，總算拿下個人在東奧的第一面金牌。

法新社報導，雷德基（Katie Ledecky）26日在女子400公尺自由式項目中敗給澳洲泳將提特穆斯（Ariarne Titmus），今天又在女子200公尺自由式中再度輸給提特穆斯，不過隨後在1500公尺項目中，24歲的雷德基恢復實力，遠遠將對手拋在身後，在東京水上運動中心完成了這場非凡的身心耐力壯舉。

雷德基說：「我當然想要在這裡得到至少一面金牌，才能了卻一樁心願。」

雷德基的隊友蘇利文（Erica Sullivan）以15分41秒41拿下銀牌，德國選手科勒（Sarah Kohler）則以15分42秒91獲得銅牌。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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