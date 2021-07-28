柔道／輸給楊勇緯奪銅牌 法國選手從難民走上奧運獎台

東奧柔道輸給台灣戰將楊勇緯的法國好手姆凱德澤最後摘下銅牌。姆凱德澤來自喬治亞，因戰亂逃至法國成為難民，他說，他也是為故鄉家人而戰。法媒形容他的勝利，體現奧運精神。

東京奧運柔道男子60公斤量級4強賽與楊勇緯陷入纏鬥，直到黃金得分賽才分出勝負的法國好手姆凱德澤（Luka Mkheidze），在接續的銅牌戰中擊敗曾打贏楊勇緯的南韓選手金源鎮（Kim Won-Jin），奪下銅牌，也拿下法國隊本屆東奧的第一面獎牌。

頒獎典禮後，25歲的姆凱德澤戴著銅牌、笑容靦腆地在法國隊官方推特帳號的鏡頭前感謝大家的支持。面對強敵奪下獎牌，姆凱德澤說：「這讓我更加感到驕傲。我希望還有很多其他的獎牌，我會繼續鼓勵其他人並希望他們做得比我更好。」

會後他向記者談到他的獎牌，「它讓我印象深刻。我想，我還要花更多時間看看它。我想要把它記在腦中」。興奮之情溢於言表。

由於姆凱德澤背後的故事，這份喜悅更加令人動容。他出生於喬治亞共和國首都特比利西（Tbilisi）。喬治亞人喜愛柔道，姆凱德澤5歲就站上了榻榻米，受到軍事般的嚴格訓練。

當時他在電視上看到奧運比賽，「我看到那些選手有多驕傲，我也想要有那種感覺」。

姆凱德澤的熱情和生命卻因2008年第2次南奧賽提亞（South-Ossetia）戰爭爆發，全被打斷。面對戰亂，姆凱德澤被迫離鄉背井，輾轉經過白俄羅斯和波蘭，2010年抵達法國，成為政治難民。

姆凱德澤對法國新聞媒體「法國24」（France 24）說：「我離開故土，經歷了很多事。當在波蘭避難時，我們付錢找人帶我們來法國。我們最先逃到巴黎郊區，那裡有間東正教教堂，神父幫助了我們。」

在波蘭時，姆凱德澤遇到很多好人，得知波蘭政府拒絕姆凱德澤一家的政治難民申請後，他們幫忙把姆凱德澤的手寫信翻成法文，這封珍貴的信件就跟著他來到法國。和父親一起到巴黎波利瓦柔道俱樂部報名時，他手上也緊抓著這封信。

姆凱德澤跟記者解釋：「這恰巧也是法國柔道傳奇希內（Teddy Riner）的啟蒙道館，但當時我連希內是誰都不知道。我完全不會講法文，只拿著那封翻譯好的信，上面只寫著我想要練柔道。」

接著姆凱德澤和家人搬到了法國北部港市勒哈佛（Le Havre）。2015年，勒哈佛市長，也是前總理菲力普（Edouard Philippe）核准了他們的歸化申請。「法國接納了我，向我伸開雙臂，即使過程不容易，需要耐心等待」。

奪牌後，姆凱德澤坦言在奮戰的過程中，曾想起出生故土喬治亞、父母以及他遺留在歐洲邊界的過去的人生。他說：「每次讓我想要奮戰、想要持續不放棄的，也是我的過去和我留在喬治亞的家人…我也是為家人而戰。」

商品推薦